Topo

Notícias

Olympikus Corre 4 ganha edição em apoio ao Outubro Rosa; confira detalhes

Edição especial do Corre 4 em apoio ao movimento Outubro Rosa - Divulgação/ Buena Onda
Edição especial do Corre 4 em apoio ao movimento Outubro Rosa Imagem: Divulgação/ Buena Onda
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

03/10/2025 14h44

A Olympikus lançou uma edição especial do tênis Corre 4 na cor rosa, em apoio ao movimento Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção e da detecção do câncer de mama.

O Corre 4 é um dos tênis mais populares entre praticantes de corrida e reconhecido por oferecer estabilidade e conforto, além de ter um bom custo-benefício. Conforme o nosso teste na prova de 5 km da Venus Women's Half, o calçado proporcionou segurança e amortecimento durante toda a corrida.

Relacionadas

Olympikus lança Pride 4 para corredores iniciantes; veja detalhes e preço

Tênis para dia a dia está com 45% OFF, por R$ 120: 'levinho e confortável'

Para treinar ou caminhar: tênis de R$ 109 promete ser leve e confortável

Após testá-lo consegui entender que a sua fama não é à toa. Ele realmente entrega o que promete: estabilidade, segurança e um certo impulsionamento na hora de correr. E não custa um absurdo.
Bruna Souza Cruz, editora-assistente do Guia de Compras UOL

De acordo com a Olympikus, 100% do lucro das vendas do modelo na cor rosa será destinado à Santa Casa de Porto Alegre, instituição referência no tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O que o Corre 4 tem de bom?

Esse modelo conta com a tecnologia Eleva Pro 2.0 na entressola, que, de acordo com o fabricante, oferece amortecimento macio, recomendado para corridas de rua e distâncias de até 21 km. Ele também tem a tecnologia Oxitec 2.0, que ajuda no fluxo de ar e maior durabilidade, sem lacear com o uso, segundo a Olympikus.

Além dessas características, a edição especial do tênis conta com um cabedal (parte do tênis que recobre o pé) e logo em dois tons de rosa, combinados ao solado branco. O puxador e os cadarços também seguem a mesma tonalidade.

Vale destacar que os corredores podem optar por diferentes cores do tênis:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol O Guia de Compras testou o Adidas Ultraboost 5. Se você pensa em investir em um tênis para correr, na rua ou na esteira, confira como o modelo se sai na prática e quais pontos merecem atenção. Curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #GuiaDeComprasUOL #corrida #adidasultraboost5 ? Focus on Success - ALEKSANDAR KIPROV

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Zambelli escreve carta na cadeia: 'Tem sido muito duro, mas alcancei a paz'

Ao MP-SP, mulher de Nunes diz desconhecer dono de imóvel alugado pelo casal

EUA anuncia 4 mortos após novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Caribe

Homem que abusou da enteada por 22 anos vira réu e responderá por 8 crimes

Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

PF apreende Lamborghini de R$ 8 mi em ação contra lavagem de dinheiro em SP

Pauta de videográficos

Moro e ministro da CGU trocam acusações na CPMI do INSS; veja vídeo

EUA atacam barco supostamente com drogas perto da Venezuela; 4 morrem

Em ultimato, Trump dá até domingo para Hamas aceitar plano de paz

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia