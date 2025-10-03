Olympikus Corre 4 ganha edição em apoio ao Outubro Rosa; confira detalhes

A Olympikus lançou uma edição especial do tênis Corre 4 na cor rosa, em apoio ao movimento Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção e da detecção do câncer de mama.

O Corre 4 é um dos tênis mais populares entre praticantes de corrida e reconhecido por oferecer estabilidade e conforto, além de ter um bom custo-benefício. Conforme o nosso teste na prova de 5 km da Venus Women's Half, o calçado proporcionou segurança e amortecimento durante toda a corrida.

Após testá-lo consegui entender que a sua fama não é à toa. Ele realmente entrega o que promete: estabilidade, segurança e um certo impulsionamento na hora de correr. E não custa um absurdo.

Bruna Souza Cruz, editora-assistente do Guia de Compras UOL

De acordo com a Olympikus, 100% do lucro das vendas do modelo na cor rosa será destinado à Santa Casa de Porto Alegre, instituição referência no tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O que o Corre 4 tem de bom?

Esse modelo conta com a tecnologia Eleva Pro 2.0 na entressola, que, de acordo com o fabricante, oferece amortecimento macio, recomendado para corridas de rua e distâncias de até 21 km. Ele também tem a tecnologia Oxitec 2.0, que ajuda no fluxo de ar e maior durabilidade, sem lacear com o uso, segundo a Olympikus.

Além dessas características, a edição especial do tênis conta com um cabedal (parte do tênis que recobre o pé) e logo em dois tons de rosa, combinados ao solado branco. O puxador e os cadarços também seguem a mesma tonalidade.

Vale destacar que os corredores podem optar por diferentes cores do tênis:

