Topo

Notícias

OIC: exportação mundial de café em agosto cai 3,73%, a 11,35 milhões de sacas

03/10/2025 10h42

São Paulo, 3 - A exportação mundial de café alcançou 11,35 milhões de sacas de 60 kg em agosto, o 11º mês da safra 2024/25. O volume corresponde a uma redução de 3,73% na comparação com igual mês de 2024 (11,79 milhões de sacas). Os números fazem parte de relatório mensal da Organização Internacional do Café (OIC). No acumulado dos 11 meses do ano comercial, os embarques somaram 127,92 milhões de sacas, alta de 0,2% ante igual período do ciclo 2023/24, quando totalizaram 127,68 milhões de sacas.Nos 12 meses encerrados em agosto de 2025, a exportação de arábica totalizou 84,77 milhões de sacas, ante 83,62 milhões de sacas em igual período do ano anterior, aumento de 1,38%. Já o embarque de robusta aumentou 2,35% na mesma comparação, de 53,19 milhões para 54,44 milhões de sacas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Premiê francês propõe imposto sobre fortunas para romper impasse orçamentário, oposição quer mais

Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem

OIC: exportação mundial de café em agosto cai 3,73%, a 11,35 milhões de sacas

Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

EUA adia publicação de dados sobre emprego devido à paralisação orçamentária

Isenção do IR para classe média e taxação dos mais ricos no Brasil repercute no exterior

Taylor Swift entra na era de 'Showgirl' com seu novo álbum pop

Metanol: Padilha recomenda evitar consumo de destilados e reforça estoque de antídoto

SP distribui 2.000 ampolas de antídoto para tratar intoxicação por metanol