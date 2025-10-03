O que é o fomepizol, o antídoto buscado pela Anvisa contra o metanol?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) busca fabricantes internacionais do fomepizol, um antídoto para o metanol.

Que medicamento é este

O fomepizol serve como antídoto para envenenamento por metanol e etilenoglicol. É reconhecido como medicamento essencial na lista da OMS (Organização Mundial de Saúde) e aprovado pelo FDA (Food and Drugs Administration, a Anvisa americana) desde 1997. No entanto, ele não possui registro no Brasil.

Ele age como um inibidor da enzima ADH (álcool desidrogenase), responsável pela metabolização do metanol no fígado e no estômago. Em condições normais, a ADH ajuda o organismo a processar bebidas alcoólicas tradicionais, mas a quebra do metanol é mais perigosa para o ser humano.

Se o metanol for quebrado normalmente pelo corpo, ele se torna formaldeído (o cancerígeno formol) e, posteriormente, ácido fórmico —usado para curtir couro. Ambas as substâncias são altamente tóxicas, esclarece o Centro de Controle de Venenos da Universidade de Utah.

Estas substâncias formadas pela quebra do metanol criam um problema chamado "acidose metabólica", que prejudica o funcionamento das células. Ele é responsável por sintomas como a fadiga, dor de cabeça, náusea, vômito, confusão mental, dificuldade para respirar e batimento acelerado, segundo a Cleveland Clinic, centro de pesquisa médica de referência nos EUA.

O ácido fórmico também danifica o nervo ótico e outras porções do sistema nervoso, levando à cegueira e lesões cerebrais. Isso porque ele prejudica o trabalho das mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular. Ou seja, mesmo chegando oxigênio às células, elas vão falhar em produzir energia e acabar morrendo. Este processo microscópico causa danos graves a estes órgãos e tecidos, explicam pesquisadores da Faculdade de Medicina de Wisconsin em artigo da revista científica PNAS de 2003.

No entanto, o fomepizol impede que a quebra ocorra, pois não deixa a enzima agir. Ele cria um bloqueio e, apesar de o metanol ter uma meia-vida de até 71 horas, se o antídoto seguir impedindo a ação da enzima, o metanol acaba descartado pelo corpo por inteiro, sem que os seus subprodutos prejudiquem as células do organismo.

Remédio é injetado na veia, em ambiente hospitalar. No entanto, ele não é indicado para grávidas, lactantes ou pacientes com doença renal. O FDA ainda afirma não ter dados suficientes para recomendar seu uso para idosos, crianças e pessoas com insuficiência hepática —ou seja, um fígado que não funciona bem.

Seus efeitos colaterais mais comuns são dores de cabeça, náusea e tontura, apresentados por 11% a 14% dos pacientes. O dado é do FDA, que o considera seguro. No entanto, pacientes podem apresentar queda de pressão temporária e batimento cardíaco mais lento durante o tratamento, segundo o Centro Integrado da Universidade de Saúde e Serviços Sociais da Capital-Nacional, em Québec, no Canadá.

Quais providências a Anvisa tomou

Chamamento, com "caráter de urgência", foi publicado no Diário Oficial da União hoje e tem prazo de contribuição de 30 dias. A ideia é que as empresas fabricantes do remédio preencham um formulário eletrônico informando se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol ao Brasil.

O fomepizol vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes. Ele não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. Ontem, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.

Agências médicas internacionais também foram acionadas pelo governo federal. A FDA e a EMA, da União Europeia, estão entre as procuradas em busca do antídoto.

O que fazer em caso de suspeita de ingestão de metanol

Procure imediatamente os serviços de emergência médica, se apresentar alguns dos sintomas de intoxicação. Além disso, entre em contato com pelo menos um destes canais: Além disso, entre em contato com pelo menos um destes canais:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 - de qualquer lugar do país;

*Com informações de matéria publicada em 03/10/2025.