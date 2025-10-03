O que é intoxicação exógena, apontada como causa da morte de casal em SC

Um laudo da Polícia Científica apontou intoxicação exógena como a causa da morte de um policial militar e de uma empresária em um motel de São José (SC).

O que é intoxicação exógena

É definida pelo MS (Ministério da Saúde) como o desequilíbrio fisiológico causado por substâncias externas ao organismo. O conceito, explicado no site da pasta, é amplo e inclui desde acidentes com produtos de limpeza até o uso abusivo de drogas ilícitas, passando por erros de medicação e exposição a pesticidas.

O termo não é sinônimo de overdose ou envenenamento, embora os casos possam se sobrepor. Enquanto "overdose" se refere especificamente ao uso excessivo de drogas ou medicamentos, e "envenenamento" costuma designar a ação de substâncias tóxicas de origem biológica ou química, "intoxicação exógena" é a categoria oficial empregada nos laudos e notificações médicas para qualquer exposição externa que resulte em toxicidade clínica.

O diagnóstico é confirmado por avaliação clínica e exames laboratoriais. Protocolos do MS e do Conselho Nacional de Medicina Legal orientam que sejam analisados sinais vitais, sintomas neurológicos e respiratórios, além de exames toxicológicos de sangue e urina para identificar a substância envolvida.

No caso de Jeferson e Ana, a perícia mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas. O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

Concentração de álcool e drogas nos corpos da vítima eram suficientes para matar, mas a água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, contribuiu para as mortes. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.

Sintomas e riscos

Os sintomas de intoxicação exógena variam conforme o agente, mas afetam frequentemente o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular e o respiratório. Entre os sinais mais relatados em protocolos médicos estão confusão mental, sonolência profunda, convulsões, arritmia, insuficiência respiratória, náuseas, vômitos e coma. Em situações graves, a evolução pode ser rápida para parada cardiorrespiratória e morte.

No caso da cocaína, estudos do Instituto Adolfo Lutz apontam risco elevado de hipertermia, convulsões e colapso cardiovascular. O perigo aumenta em ambientes aquecidos ou em banheiras de hidromassagem, porque o calor potencializa a sobrecarga no organismo, acelera a absorção e favorece a falência de múltiplos órgãos.

Notificação obrigatória

Todos os casos de intoxicação exógena atendidos no Brasil devem ser notificados compulsoriamente ao Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O registro é obrigatório em hospitais e serviços de saúde públicos e privados.

O objetivo é permitir vigilância epidemiológica e orientar políticas públicas. Acompanhar as notificações ajuda o Ministério da Saúde a identificar surtos, monitorar o impacto de substâncias químicas e organizar respostas emergenciais, como reforço na fiscalização de medicamentos ou campanhas de alerta sobre drogas adulteradas.

Atendimento e protocolos

Diante de suspeita de intoxicação, a orientação é acionar o Samu (192) e evitar medidas caseiras. O Ministério da Saúde recomenda não induzir o vômito, não oferecer água ou leite e não administrar remédios sem orientação médica.

O tratamento é feito em hospital, segundo a substância envolvida. Pode incluir lavagem gástrica, uso de antídotos específicos, carvão ativado, controle de temperatura, suporte ventilatório e monitoramento intensivo em UTI.

Os Centros de Informação Toxicológica funcionam 24 horas por dia e orientam profissionais de saúde em emergências. Esses centros integram a Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, ligada ao MS, e dão suporte técnico em casos de intoxicação em todo o país.