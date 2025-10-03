Topo

Nvidia e Fujitsu fecham parceria em robôs de IA e outras tecnologias

Tóquio

03/10/2025 14h03

A Nvidia e a fabricante japonesa de telecomunicações e computadores Fujitsu anunciaram nesta sexta-feira, 3, uma parceria para desenvolver inteligência artificial (IA) aplicada a robôs e outras tecnologias. O acordo prevê a criação de uma "infraestrutura de IA" que sirva de base para aplicações em saúde, manufatura, meio ambiente, computação avançada e serviços ao consumidor, com a meta de estar estabelecida no Japão até 2030.

"O Japão pode liderar o mundo em IA e robótica", afirmou o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ao lado do CEO da Fujitsu, Takahito Tokita.

Segundo ele, "a revolução industrial da IA já começou" e exige investimentos em infraestrutura.

O projeto será inicialmente direcionado ao mercado japonês, aproveitando a experiência local da Fujitsu, mas pode ser expandido globalmente.

As empresas confirmaram que utilizarão GPUs da Nvidia, essenciais para sistemas de IA, mas não revelaram valores de investimento nem projetos específicos. Citaram, contudo, a possibilidade de colaboração com a Yaskawa Electric Corp., fabricante japonesa de robôs.

Fujitsu e Nvidia já vinham cooperando em iniciativas como gêmeos digitais e robótica para enfrentar a escassez de mão de obra em um Japão envelhecido.

Tokita destacou que a parceria seguirá uma abordagem "centrada no ser humano", com foco em manter a competitividade do país. "Buscamos criar novas, sem precedentes, tecnologias e contribuir para resolver problemas sociais ainda mais graves", afirmou. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

