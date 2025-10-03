Netanyahu ordenou ataques de drones a barcos de ajuda a Gaza no mês passado, segundo a CBS News

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou diretamente no mês passado operações militares em duas embarcações que faziam parte da Flotilha Global Sumud, com destino a Gaza, transportando ajuda e apoiadores pró-palestinos, informou a CBS News nesta sexta-feira, citando duas autoridades de inteligência dos EUA.

As forças israelenses, em 8 e 9 de setembro, lançaram drones de um submarino e lançaram dispositivos incendiários nos barcos que estavam atracados fora do porto tunisiano de Sidi Bou Said, causando um incêndio, de acordo com a reportagem.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)