Topo

Notícias

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

03/10/2025 22h46

O Brasil manteve a liderança do quadro de medalhas do Campeonato Mundial de atletismo paralímpico, nesta sexta-feira (3), quando chegou ao total de 37 pódios, graças à prata do paulista Alessandro Silva no lançamento de disco F11 (deficiência visual).

A dois dias do fim do megaevento esportivo, a delegação brasileira permanece na liderança do quadro de medalhas com o total de 12 ouros, 18 pratas e sete bronzes. A China é a segunda colocada com o total de 38 pódios (nove ouros, 16 pratas e 13 bronzes). Já a Polônia aparece na terceira colocação com oito ouros e 15 medalhas ao todo.

Notícias relacionadas:

A melhor campanha do Brasil em uma edição de Mundial de atletismo paralímpico foi alcançada no ano de 2024, em Kobe (Japão). Naquela oportunidade a equipe brasileira encerrou a competição na segunda posição do quadro geral de medalhas, somente atrás da China, com o total de 42 pódios (19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Efeito metanol: clientes evitam destilados e comerciantes temem prejuízo

Principais reações à resposta positiva do Hamas ao plano de Trump para Gaza

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

Jornalista de El Salvador diz que foi deportado dos EUA por reportar prisões de imigrantes

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa