Ao MP-SP, mulher de Nunes diz desconhecer dono de imóvel alugado pelo casal

Regina e Ricardo Nunes (MDB) - Reprodução/Instagram/@reginacarnovalenunes
Regina e Ricardo Nunes (MDB) Imagem: Reprodução/Instagram/@reginacarnovalenunes
Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 15h53

Em depoimento ao Ministério Público ontem, a esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Regina Nunes, afirmou não conhecer o dono de um imóvel alugado pelo casal em 2022. O imóvel pertence à Imóveis Ravello, de Fernando Marsiarelli, empresário campeão de contratos sem licitação com a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Imóvel está no centro de um inquérito civil que apura possível prática de improbidade administrativa de Nunes. Segundo Regina, uma imobiliária indicou o apartamento —e, por isso, ela não sabia quem era o verdadeiro proprietário do apartamento ao fechar a transação.

Contrato foi assinado digitalmente. No depoimento, a primeira-dama afirmou que o valor combinado entre as partes (R$ 36 mil à vista por 90 dias de locação) não foi pago porque o locatário (a imobiliária) tinha uma dívida com Nunes.

Regina foi convocada a depor pois foi ela quem assinou o contrato. Ela havia sido intimada pela primeira vez em agosto, mas não compareceu. Ela foi intimada novamente e a promotoria chegou a registrar em ofício a possibilidade condução coercitiva caso não atendesse o chamado, o que não aconteceu.

Casal ficou quatro meses no apartamento em 2022, durante reforma da casa. O imóvel pertence à Imóveis Ravello, empresa cujo dono —Fernando Marsiarelli— também comanda a FFL Sinalização Comércio e Serviços.

Construtora foi a que mais assinou contratos emergenciais com a Prefeitura de São Paulo entre 2021 e 2024. Ao todo, os acordos renderam R$ 624 milhões à companhia.

