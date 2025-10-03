MP chama plano de Nunes contra chuvas de 'imprestável' e pede multa maior

O Ministério Público de São Paulo classificou como "imprestável" o plano da prefeitura da capital paulista contra as chuvas e pediu que a Justiça determine uma multa diária de R$ 100 mil caso a gestão municipal não apresente uma versão atualizada.

O que aconteceu

A manifestação do MP ocorreu em um processo que tramita na Justiça de São Paulo. A ação foi movida pelo órgão em 2022 para obrigar a gestão de Ricardo Nunes (MDB) a elaborar o PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos), previsto no Plano Diretor de 2014. A prefeitura apresentou o plano em julho de 2024, após decisão judicial.

O MP vem apontando falhas no documento desde janeiro. "É um arremedo de plano, um documento tecnicamente falho, juridicamente incompleto e socialmente ineficaz, que desrespeita frontalmente o comando judicial e a legislação urbanística", diz a manifestação de 30 de setembro, à qual o UOL teve acesso.

O MP pede que a prefeitura apresente uma versão corrigida em "prazo final e improrrogável" de 60 dias. Também solicita o aumento da multa de R$ 10 mil para R$ 100 mil, "diante da manifesta insuficiência" da sanção anterior e do "comportamento protelatório" da prefeitura. O juiz ainda não respondeu ao pedido.

O PMRR foi apresentado pela prefeitura em julho de 2024 e atualizado em dezembro. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia dado até 30 de abril de 2024 para que o documento fosse divulgado, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Mas o município pediu uma extensão do prazo, alegando enfrentar dificuldade para entrar em bairros dominados pelo crime organizado.

"A prefeitura insiste em defender um plano comprovadamente falho em vez de corrigi-lo", diz o MP. Para o órgão, o plano apresentado não atende aos requisitos obrigatórios no Plano Diretor. Também ressalta que a prefeitura gastou "milhões de reais" para elaborar o projeto. "O mínimo que se espera, neste cenário, é que o dinheiro público tenha sido aplicado corretamente e que o Plano de Redução de Riscos atenda todas as exigências legais", diz a manifestação.

Prefeitura diz que o plano foi concluído e já está em aplicação há mais de um ano. Em nota, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que as alegações feitas pelo Ministério Público serão respondidas no processo e que "cumpriu integralmente a decisão judicial, o que já foi comprovado há meses."

Plano da prefeitura usa bairro frequentemente alagado como bom exemplo. Como o UOL mostrou, o Jardim Pantanal, no extremo leste da capital, foi citado como um dos destaques da Secretaria Municipal de Habitação. No plano, as ações da prefeitura no bairro são tratadas como um "exemplo de aplicação exitosa do conceito de urbanismo social". Em feveireiro deste ano, a região ficou debaixo d´água por uma semana.

Milhares de famílias permanecem vivendo sob risco iminente de desastres, enquanto a municipalidade se ocupa em redigir burocraticamente peças processuais para defender o indefensável

O prazo final para a conclusão do PMRR, fixado em sentença, era 30 de abril de 2024. Desde então, já se passaram meses, e o que se vê é uma sucessão de manobras protelatórias do Município, que culminaram na entrega de um plano imprestável.

Trechos de manifestação do Ministério Público de São Paulo

As falhas apontadas pelo MP

Documento da prefeitura não indica todas as áreas de risco existentes na cidade. Segundo análise técnica do MP, do total de 785 locais cadastrados pela Defesa Civil, a gestão municipal selecionou apenas 200 como prioritários. Sendo assim, 585 áreas ficaram de fora do levantamento e das visitas presenciais.

A prefeitura utilizou dados antigos. O MP diz que a gestão municipal usa dados do Censo de 2010, "ignorando as profundas transformações ocorridas na cidade em quase 15 anos". O Censo mais recente, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é de 2022.

Segundo o MPF, não há indicações de qualquer medida efetiva para realocar famílias se houver remoção de moradia. A legislação brasileira determina ações dos municípios, por exemplo, em caso de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos correlatos.

Para o MP, os prazos previstos no plano da prefeitura para intervenção em áreas de risco não são razoáveis. Em alguns casos, o tempo previsto chega a até oito anos, quando poderia ser de um ano e meio.

O plano é vago, genérico e estabelece prazos absurdos em 'quadriênios', sem definir ações concretas, custos detalhados e prazos exequíveis para as intervenções necessárias

Trecho de manifestação do Ministério Público de São Paulo

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras informa que fará obras em áreas de risco. "Já há licitações abertas para as primeiras 12 obras e 127 projetos elaborados para mitigar riscos geológicos e hidrológicos em áreas críticas da cidade. Para o primeiro bloco de intervenções, que contempla 121 áreas, estão previstos investimentos de R$ 1,5 bilhão."