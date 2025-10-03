Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o Parlamento dará uma resposta "enérgica e firme" ao avanço de casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, que já provocaram mortes e internações em diferentes estados.

O que aconteceu

Segundo Motta, a Câmara quer acelerar a tramitação após aprovar o regime de urgência da proposta na quinta-feira (2). Em entrevista à CNN Brasil, o deputado informou que o relator será definido até o fim de semana e que pretende levar o texto diretamente ao plenário assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer na próxima semana.

Nós vamos responder de maneira muito firme nesse assunto, para que aumentemos a penalidade, reforcemos a fiscalização e sejamos bastante enérgicos nessa resposta que a sociedade cobra de nós Hugo Motta

O presidente da Câmara lembrou que a proposta já estava em tramitação e foi retomada diante da gravidade dos recentes casos. Ele destacou que o projeto foi resgatado de um texto mais antigo e adaptado para contemplar também alimentos adulterados.

Motta defendeu que punições alcancem também os bares que vendem bebidas adulteradas. O deputado defendeu que o tema seja enfrentado de forma ampla, com penalidades severas não apenas para quem produz ou adultera as bebidas, mas também para os estabelecimentos que as comercializam.

Não só temos que punir quem comete a falsificação, mas também os bares e lugares que vendem esse tipo de produto. Precisamos de multas severas, de fiscalização mais forte e até de fechamento desses espaços para evitar que episódios como esse voltem a acontecer

A mobilização do Congresso ocorre após a confirmação de ao menos 43 casos de intoxicação por metanol em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, incluindo seis mortes em São Paulo. O crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou fiança, além de prever penas mais duras e progressão de regime mais lenta. Embora a proposta não aumente a pena prevista, a lei de crimes hediondos determina punições de até 30 anos.