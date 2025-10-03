Motta afirma que é 'prioridade' votar PEC da Segurança ainda este ano

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que a PEC da Segurança deverá ser votada ainda em 2025.

O que aconteceu

"Temos como prioridade votar essa PEC ainda este ano", disse Motta, em entrevista à GloboNews. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) é uma das bandeiras do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O projeto entende segurança como "problema de âmbito nacional cujo enfrentamento exige planejamento estratégico" e propõe medidas nesse sentido.

Comissão especial sobre a proposta deve concluir os trabalhos nas próximas semanas, segundo Motta. "Queremos ver a comissão especial concluir o trabalho até novembro, para que, antes do recesso, a Câmara aprove essa emenda à Constituição."

Relator fez ajustes no texto. Mendonça Filho (União-PE) retirou do projeto o trecho que permitia ao governo federal legislar exclusivamente sobre segurança, defesa social e sistema penitenciário. O tópico era o principal ponto de resistência ao texto na Câmara.

PEC cria normas para todos os órgãos de segurança pública no país. O texto foi elaborado por Lewandowski, que realizou ao menos seis reuniões com governadores para tentar minimizar a resistência deles, assegurando aos chefes estaduais que o texto não prevê interferência nos estados.

Lewandowski afirmou que um dos pilares da PEC da Segurança Pública é integrar as forças policiais em nível federal. Segundo ele, a integração promoveria um plano nacional de cooperação entre os diferentes níveis de combate ao crime organizado. "Nós queremos constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública à semelhança do Sistema Único de Saúde, que é um modelo que deu certo", disse ele, em audiência na Câmara dos Deputados há duas semanas.