Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) informou, nesta sexta-feira (3), que o Exército israelense lançou granadas perto de suas forças de paz no dia anterior, sem deixar feridos.

"Ontem, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram granadas perto das forças de paz que trabalhavam ao lado de soldados libaneses para fornecer segurança aos trabalhadores civis" em Maroun al-Ras, no sul do Líbano, informou um comunicado da Unifil, acrescentando que ninguém ficou ferido.

O comunicado instou o Exército israelense "a cessar os ataques contra ou perto de forças de paz, civis e soldados libaneses (...) e nos permitir realizar nossas tarefas sem obstrução".

Segundo a missão da ONU, capacetes azuis posicionados em vários locais "ouviram uma granada que explodiu perto de uma escavadeira" a cerca de 500 metros.

"Momentos depois, o primeiro grupo viu um drone sobrevoar a área e presenciou uma explosão a cerca de 30 ou 40 metros", acrescentou a Unifil.

Pouco depois, "o segundo grupo viu outro drone lançar uma granada que explodiu a apenas 20 metros" de suas cabeças.

No início de setembro, a Unifil havia anunciado que drones israelenses lançaram quatro granadas perto de seus capacetes azuis.

Israel afirmou que não houve "nenhum disparo intencional" contra a missão da ONU que garante uma zona de segurança entre Israel e Líbano desde março de 1978.

Um cessar-fogo alcançado sob mediação americana pôs fim em 27 de novembro de 2024 a mais de um ano de conflito entre o Hezbollah e Israel, incluindo dois meses de guerra aberta.

© Agence France-Presse