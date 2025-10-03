Topo

Notícias

Miran reitera pedido de cortes fortes nos juros pelo Fed em meio a mudanças na economia--Bloomberg TV

03/10/2025 11h22

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran voltou a insistir nesta sexta-feira em uma política monetária muito mais frouxa, dizendo que mudanças notáveis na economia sugerem que o nível atual da taxa de juros está muito alto.

"Meu ponto de vista é que, se a política monetária está fora de sintonia, é preciso ajustá-la em um ritmo razoavelmente rápido", disse Miran em uma entrevista à Bloomberg.

No que diz respeito à atual definição da taxa de juros pelo banco central, "ainda não chegamos a um ponto em que, se você a mantiver por mais um dia, será uma crise, mas se você a mantiver por mais um ano, sim, acho que haverá ... problemas em suas mãos".

(Reportagem de Michael S. Derby)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Hamas enfrentará 'o inferno' se rejeitar 'a última chance', diz Trump

Crises de soluços são mais intensas quando Bolsonaro se exalta, diz médico

Trump dá ao Hamas até domingo para chegar a um acordo sobre Gaza

Polícia investiga como latrocínio morte de advogado do Mensalão em SP

Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

Hospital Vila Nova Star não registrou 20 casos de intoxicação por metanol

Consumo excessivo de carne e açúcar causa 15 milhões de mortes prematuras no mundo, diz Lancet

Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?

Governador da Califórnia sanciona lei que autoriza venda de E15

Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022