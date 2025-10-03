Miran reitera pedido de cortes fortes nos juros pelo Fed em meio a mudanças na economia--Bloomberg TV

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran voltou a insistir nesta sexta-feira em uma política monetária muito mais frouxa, dizendo que mudanças notáveis na economia sugerem que o nível atual da taxa de juros está muito alto.

"Meu ponto de vista é que, se a política monetária está fora de sintonia, é preciso ajustá-la em um ritmo razoavelmente rápido", disse Miran em uma entrevista à Bloomberg.

No que diz respeito à atual definição da taxa de juros pelo banco central, "ainda não chegamos a um ponto em que, se você a mantiver por mais um dia, será uma crise, mas se você a mantiver por mais um ano, sim, acho que haverá ... problemas em suas mãos".

(Reportagem de Michael S. Derby)