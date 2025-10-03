Ministério da Saúde registra 113 notificações de intoxicação por metanol em 5 Estados e DF

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que já contabiliza 113 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, das quais 11 foram confirmados e 102 estão sob investigação.

Nota da pasta divulgada nesta tarde aponta que além de São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, também foram registradas notificações na Bahia, no Paraná e no Mato Grosso do Sul.

O ministério também informa que São Paulo responde por mais de 90% dos registros, com 101 notificações -- 11 casos confirmados e 90 em investigação. Outros 6 incidentes estão sendo investigados em Pernambuco, 2 na Bahia, 2 no DF, 1 no Paraná e 1 no Mato Grosso do Sul.

Segundo o informe do ministério, do total de notificações, 12 são relativas a óbitos. Um óbito por intoxicação de metanol foi confirmado no Estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados -- 8 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 no Mato Grosso do Sul.

O ministério, que instalou uma sala de situação para monitorar os casos, anunciou que adquiriu 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, o antídoto indicado para esse tipo de intoxicação e que estava comprando mais 5 mil tratamentos para estoque no Sistema Único de Saúde (SUS).

A pasta também já tomou medidas em busca de um segundo antídoto para a intoxicação -- o fomepizol -- no exterior. Foi feito um pedido formal à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e o Brasil manifestou intenção na compra de outras 1.000 unidades, entre outras ações.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Maria Carolina Marcello)