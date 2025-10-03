Topo

Notícias

Ministro: Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 113 no país

Ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha - José Cruz/Agência Brasil
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 17h40

O Ministério da Saúde divulgou hoje que subiu para 113 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em todo o país. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à CNN Brasil.

O que aconteceu

Casos suspeitos também foram registrados em estados que não apareceram em balanços anteriores. São eles: Bahia (2), Paraná (1) e Mato Grosso (1), segundo Padilha. "Número de casos suspeitos e presentes em outros estados reforça a participação da Polícia Federal na investigação por ser uma situação interestadual", acrescentou.

São 12 óbitos, sendo que apenas um deles tem a confirmação laboratorial de ter ocorrido em razão do metanol. O ministro não detalhou se a morte confirmada teve relação com o consumo de bebida alcoólica. Outros 11 ainda estão sob investigação.

