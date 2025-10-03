Topo

Minha primeira TV 4K: saiba como ter a melhor imagem gastando pouco

Uma boa televisão pode deixar sua sala mais confortável Imagem: Getty Images
Eduardo Bonjoch

03/10/2025 05h30

As TVs 4K (ou UHD - Ultra-High Definition) são uma das melhores atualmente. Com resolução de 3.840 x 2.160 pixels - quatro vezes maior que a Full-HD - elas entregam mais nitidez, detalhamento e profundidade na imagem.

Além disso, a tecnologia permite que o consumidor tenha um televisor grande, de 50 a 55 polegadas, mesmo em uma sala pequena. Os preços caíram e estão mais próximos dos modelos Full-HD, com TVs 4K de 43 a 58 polegadas disponíveis a partir de R$ 2 mil.

Tela grande em sala pequena?

Sim, ao aumentar a resolução da sua TV para 4K, você pode instalar um televisor grande em uma sala pequena.

As imagens continuam nítidas, mesmo estando mais perto da tela.

É possível ter um modelo de 43, 50 ou até 55 polegadas a cerca de 1,5m a 1,7m de distância do sofá, dependendo do tamanho do televisor.

Mas atenção: o resultado fica ainda melhor quando o conteúdo original também é oferecido em 4K. Hoje, já existe uma boa variedade de filmes, séries, jogos de futebol e outras competições esportivas disponíveis nesta resolução, principalmente nos serviços de streaming.

E a TV digital aberta? Embora as transmissões continuem em Full-HD, o novo padrão 3.0, programado para estrear em 2026, permitirá a exibição de atrações em resolução 4K (e até 8K) com tecnologia HDR (High Dynamic Range), que deixa as cores mais vivas e brilhantes.

"Se a sua nova TV for Full-HD, não conseguirá entregar toda a capacidade de imagem e funcionalidades do novo padrão, que também incluem áudio imersivo, interatividade e integração com internet", afirma JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM.

Mais rápidas e eficientes

O engenheiro Fábio Oguri, que atua há 35 anos no segmento, reforça que a eletrônica dos televisores 4K é superior pelo fato de os modelos terem processadores mais rápidos. "Eles] permitem uma navegação mais fluida, e a adição de recursos de inteligência artificial para melhorar a imagem e o som."

Nas TVs sofisticadas, por exemplo, a IA é associada ao processo de upscaling. Com isso, a simulação de imagens 4K a partir de conteúdos disponíveis em resolução mais baixa ganha maior realismo.

A inteligência artificial também pode adaptar o contraste e o brilho de acordo com a cena e as características do ambiente. Na parte de áudio, é possível destacar a voz em um telejornal e os efeitos sonoros em um filme de ação.

Além disso, só os televisores 4K dão suporte aos padrões de imagem HDR10+ e Dolby Vision. Sua vantagem é permitir ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste, de acordo com a cena ou fase do jogo.

Fãs de videogame ainda podem buscar modelos com taxas de atualização da imagem de 120Hz ou 144Hz, para deixar as transições suaves e ter um maior controle das instabilidades na tela.

Ou TVs com tecnologia Mini LED e OLED, que se sobressaem no brilho, contraste e nitidez.

Modelos para entrar na sua lista

Processador Alpha7 AI Gen8, com novos recursos de IA, que deixam as operações mais rápidas e melhoram a qualidade do som e da imagem, inclusive no upscaling dos conteúdos para 4K

Sistema operacional webOS 2025 Re:New Program, com atualizações por cinco anos, e acesso ao serviço gratuito LG Channels

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e suporte a Apple AirPlay2

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Roda o sistema operacional Vidaa, também utilizado nas TVs Hisense e completo em apps

Upscaling baseado em IA, para simular imagens 4K mais convincentes a partir de conteúdos com resolução inferior

Dolby Vision, com ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste, e HDR10, Dolby Atmos, três entradas HDMI, conectividade Bluetooth, Modo de Jogo (menu para games) e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz

Tela grande com bom custo-benefício

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Processador Crystal 4K, que simula imagens 4K a partir de conteúdos com resolução mais baixa e utiliza IA para economizar energia

Roda o sistema operacional Tizen, com sete anos de atualizações e que dá acesso aos conteúdos grátis do serviço Samsung TV Plus

Acesso ao Gaming Hub para jogar nas plataformas Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Três entradas HDMI, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Roda o sistema operacional Roku, que é fácil de usar e completo em apps

Processador Quad Core, mais rápido para realizar as operações

Quatro entradas HDMI 2.1, HDR10 e taxa de atualização de 60Hz

Comando de voz pelo aplicativo de celular

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores, e tela HVA, com contraste mais preciso

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado, acesso ao serviço gratuito TCL Channel e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente)

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 60Hz

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

