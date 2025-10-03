Topo

Metanol: Padilha recomenda evitar consumo de destilados e reforça estoque de antídoto

03/10/2025 10h30

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou um reforço nos estoques de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol em bebidas adulteradas, mas recomendou, durante entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.

Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados por suspeita de intoxicação por metanol após o consumo de destilados. Onze ocorrências já foram confirmadas. O Estado de São Paulo segue como o epicentro da crise, com 53 casos. Ainda há cinco ocorrências suspeitas em Pernambuco e uma no Distrito Federal. Uma morte foi confirmada e outras sete estão sendo apuradas em São Paulo.

