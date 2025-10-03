Motta escolhe petista como relator de projeto contra falsificação de bebida

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu hoje o deputado Kiko Celeguim (PT-SP) para relatar o projeto que transforma em crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos.

O que aconteceu

Deputado já foi prefeito de Franco da Rocha (SP). Em 2012, foi eleito para chefiar o município da Grande São Paulo, sendo reeleito em 2016. É também presidente do PT de São Paulo.

Votou a favor da PEC da Blindagem. Celeguim foi um dos 12 petistas que foram a favor do projeto que blindava parlamentares de investigações. Ele depois foi enterrado no Senado após forte mobilização popular nas ruas. O PT falou em acordo contra a anistia para em parte ter votado a favor da blindagem. O deputado chamou de "gesto amargo" o apoio ao projeto.

Motta havia defendido uma resposta "enérgica e firme". Têm aumentado os casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, provocando mortes e internações em diferentes estados.

Informo que designei o deputado federal @kikoceleguim (PT/SP) para ser o relator do PL 2307/2007, que torna crime hediondo a adulteração e falsificação de alimentos e bebidas. É preciso defender a indústria, o comércio e, acima de tudo, a vida das pessoas. -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 3, 2025

Câmara acelerou projeto. Na quinta, foi aprovado um requerimento de urgência para o texto, que estava parado havia seis anos no Parlamento. A proposta foi anexada a outro projeto, de 2007, que tratava somente de alimentos. Com a decisão de Motta, um novo texto será redigido incluindo os dois produtos. A aprovação da urgência faz com que o texto seja levado diretamente ao plenário, sem a necessidade de passar por outras comissões.

Presidente planeja colocar tema em votação na próxima semana. Em entrevista à CNN, Motta disse que pretende levar o texto diretamente ao plenário assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer na próxima semana.

Há pressão por uma solução por parte da indústria de bebidas. Os congressistas nunca haviam se debruçado sobre o tema.

Nós vamos responder de maneira muito firme nesse assunto, para que aumentemos a penalidade, reforcemos a fiscalização e sejamos bastante enérgicos nessa resposta que a sociedade cobra de nós.

Hugo Motta, em entrevista à CNN hoje

O deputado defendeu que as punições alcancem também os bares que vendem bebidas adulteradas. O deputado defendeu penalidades severas. "Não só temos que punir quem comete a falsificação, mas também os bares e lugares que vendem esse tipo de produto. Precisamos de multas severas, de fiscalização mais forte e até de fechamento desses espaços para evitar que episódios como esse voltem a acontecer."

Ministério da Saúde contabiliza 59 casos entre suspeitos e confirmados pelo país. O mais recente estado a investigar caso é a Bahia, onde morreu um homem em Feira de Santana. O crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou fiança, além de prever penas mais duras e progressão de regime mais lenta. Embora a proposta não aumente a pena prevista, a lei de crimes hediondos determina punições de até 30 anos.