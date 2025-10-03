Metanol: fábricas em SP, SC e MG são alvo da PF por suspeita de adulteração de bebidas

Indústrias de três Estados foram alvo de fiscalização da Polícia Federal por suspeita de venda de bebida adulterada. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 3, em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), nos seguintes locais:

- Campinas, no interior de SP;

- Chapecó e Joinville, em Santa Catarina;

- Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Amostras dos produtos produzidos e armazenados serão encaminhadas a laboratórios para análise químico-sanitária. As verificações buscam identificar a conformidade dos insumos utilizados, a eventual presença de substâncias proibidas, como o metanol, ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e a responsabilidade pela fabricação ou manipulação.

Casos no País e recomendações

Na quinta, 2, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas destiladas. Até o momento, o Brasil tem 59 casos notificados de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, sendo 11 confirmados.

"Na condição de ministro e como médico a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas" recomendou Padilha." Não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo."

O ministro reforçou que a recomendação é sobre bebidas destiladas. Ele explicou que no caso da cerveja, por exemplo, é mais difícil adulterar pelas características da bebida, como gás, tampa descartável, entre outros. "A gente já teve casos de intoxicação em cerveja quando teve uma falha na produção", disse.

São 53 casos em São Paulo, 5 em Pernambuco e 1 no Distrito Federal. Até o momento, 1 óbito foi confirmado em São Paulo e sete estão em investigação: dois em Pernambuco (João Alfredo e Lajedo) e cinco em São Paulo (dois em São Bernardo e três na capital).