Marcopolo fecha parceria com Volvo Buses para vender ônibus na França e na Itália

(Reuters) - A Marcopolo anunciou nesta sexta-feira uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos na França e na Itália, o que classificou como um "passo decisivo" na retomada das suas operações comerciais naquele continente.

A companhia brasileira, referência na fabricação de carrocerias de ônibus, fabricará uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2, com variações conforme as necessidades dos operadores locais.

De acordo com a Marcopolo, a Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.

"Identificamos uma oportunidade concreta de oferecer soluções sob medida, com um produto desenvolvido para atender às demandas específicas da França e da Itália", afirmou em comunicado à imprensa o presidente-executivo da Marcopolo, André Armaganijan.

A empresa anunciou no mês passado a retomada de operação comercial no mercado europeu, em uma estratégia focada no segmento rodoviário com o modelo Paradiso G8 1200. No comunicado nesta sexta-feira, disse que já iniciou os processos de testes e validações para obter a homologação do modelo na Europa.

Além do Brasil, os modelos da Geração 8 operam em países da América do Sul, como Peru, Chile e Uruguai; na África, com entregas para África do Sul, Burquina Faso e Costa do Marfim; e na Ásia, com destaque para Emirados Árabes Unidos e Catar. A companhia também citou entrada na Oceania com recente apresentação na Austrália.

