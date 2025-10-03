Topo

Notícias

Marcopolo fecha parceria com Volvo Buses para vender ônibus na França e na Itália

03/10/2025 10h29

(Reuters) - A Marcopolo anunciou nesta sexta-feira uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos na França e na Itália, o que classificou como um "passo decisivo" na retomada das suas operações comerciais naquele continente.

A companhia brasileira, referência na fabricação de carrocerias de ônibus, fabricará uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2, com variações conforme as necessidades dos operadores locais.

De acordo com a Marcopolo, a Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.

"Identificamos uma oportunidade concreta de oferecer soluções sob medida, com um produto desenvolvido para atender às demandas específicas da França e da Itália", afirmou em comunicado à imprensa o presidente-executivo da Marcopolo, André Armaganijan.

A empresa anunciou no mês passado a retomada de operação comercial no mercado europeu, em uma estratégia focada no segmento rodoviário com o modelo Paradiso G8 1200. No comunicado nesta sexta-feira, disse que já iniciou os processos de testes e validações para obter a homologação do modelo na Europa.

Além do Brasil, os modelos da Geração 8 operam em países da América do Sul, como Peru, Chile e Uruguai; na África, com entregas para África do Sul, Burquina Faso e Costa do Marfim; e na Ásia, com destaque para Emirados Árabes Unidos e Catar. A companhia também citou entrada na Oceania com recente apresentação na Austrália.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022

PF cumpre nova busca e apreensão contra lobista suspeito de compra de decisões do STJ

Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Italianos voltam às ruas por Gaza e pressionam premiê Meloni a defender palestinos

Premiê francês propõe imposto sobre fortunas para romper impasse orçamentário, oposição quer mais

Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem

OIC: exportação mundial de café em agosto cai 3,73%, a 11,35 milhões de sacas

Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

Presidente da Coreia do Sul pede que Coreia do Norte considere possibilidade de retomar reuniões familiares

EUA adia publicação de dados sobre emprego devido à paralisação orçamentária