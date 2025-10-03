Maior ataque da Rússia à produção de gás da Ucrânia danifica criticamente instalações da Naftogaz

Por Pavel Polityuk e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - Um ataque aéreo maciço da Rússia atingiu várias das principais instalações de produção de gás da Ucrânia, disseram autoridades nesta sexta-feira, em alguns casos causando danos críticos, conforme a Ucrânia se prepara para uma nova temporada de aquecimento.

A Rússia disparou 35 mísseis e 60 drones contra instalações da empresa estatal de gás e petróleo Naftogaz nas regiões de Kharkiv e Poltava durante a noite, disse o presidente-executivo Sergii Koretskyi, acrescentando que o ataque foi o maior da guerra contra a produção de gás.

"Como resultado desse ataque, uma parte significativa de nossas instalações foi danificada. Parte da destruição é crítica", disse ele no Facebook, acrescentando que não havia "nenhuma justificativa militar" para esse ataque.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que suas forças realizaram ataques maciços durante a noite contra a infraestrutura de gás e energia da Ucrânia, dizendo que também atacaram instalações militares e industriais.

"Pouco antes do início da estação de aquecimento, os russos estão procurando maneiras de causar mais danos ao nosso povo", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy em seu discurso noturno, acrescentando que apenas metade da salva de mísseis foi abatida.

A Ucrânia aumentou as importações de gás, temendo a interrupção do fornecimento doméstico, e pretende estocar 13,2 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás em instalações de armazenamento até meados de outubro. Isso incluirá cerca de 4,6 bcm de gás importado.

Os ataques russos à infraestrutura de gás da Ucrânia anteriormente reduziram a produção doméstica em 40%.

APAGÕES, CRISE DE COMBUSTÍVEL

O principal fornecedor privado de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que havia suspendido as operações em várias instalações de gás na região de Poltava após o ataque noturno.

Mais de 8.000 consumidores ficaram sem energia, disse o governador regional.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, o ataque maciço russo em 6 das 24 regiões incluiu um total de 381 drones e 35 mísseis.

A Rússia tem intensificado seus ataques ao setor de energia da Ucrânia à medida que o quarto inverno da guerra se aproxima, e eles já provocaram apagões prolongados em várias regiões.