Macron e Merz pedem determinação europeia contra "iluminismo sombrio" do autoritarismo

Por Tilman Blasshofer e Alessandro Parodi

SAARBRUECKEN, Alemanha (Reuters) - Os líderes da Alemanha e da França comemoraram o 35º aniversário da reunificação democrática da Alemanha nesta sexta-feira, pedindo mais determinação para controlar o apelo crescente do que eles chamaram de "iluminismo sombrio" do autoritarismo.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, disseram que a Europa deve fazer mais para combater os partidos antiliberais e anti-imigrantes que estão surgindo nas pesquisas de opinião, em parte reforçando a economia em declínio do continente.

"ILUMINISMO SOMBRIO"

"Novas alianças de autocracias estão se formando contra nós e atacando a democracia liberal como um modo de vida", disse Merz a uma plateia de dignitários dos dois países em Saarbruecken, na fronteira da Alemanha com a França.

"Diante do retorno do iluminismo sombrio... há um caminho para um novo iluminismo", disse Macron, "uma forma de amar a cultura, a música, a literatura, a conversa e o debate, de acreditar que o respeito e a ciência são mais fortes do que o ódio e a fúria."

Merz alertou que os problemas econômicos em toda a União Europeia estavam abrindo espaço para partidos nacionalistas de extrema-direita que ofereciam soluções radicais em desacordo com a democracia.

"Anos de migração irregular e não direcionada para a Alemanha polarizaram nosso país", disse Merz, pedindo aos cidadãos que reconhecessem o valor de viver em uma democracia sob o estado de direito.

"A política, o Estado e o governo têm sua responsabilidade", disse ele. "Mas a escala do desafio deve ser compreendida por todos nós, por cada cidadão de nosso país."

CERIMÔNIA MARCA FIM DA DIVISÃO DA ALEMANHA NO PÓS-GUERRA

O Dia da Reunificação da Alemanha, em 3 de outubro, comemora o fim, em 1990, da divisão do país após a Segunda Guerra Mundial em uma democracia ocidental e um regime comunista oriental dominado pela União Soviética, simbolizado pelo Muro de Berlim que dividia a capital.

Merz assumiu o cargo em fevereiro, após uma campanha eleitoral marcada por uma retórica emocional sobre migração. A extrema-direita agora está à frente dos conservadores em algumas pesquisas, em um momento em que a economia de alta tecnologia e dependente de exportações da Alemanha enfrenta seu maior desafio em décadas, devido à ofensiva tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

A economia da Alemanha, a maior da Europa, foi duramente atingida pelo protecionismo dos EUA e por um ataque competitivo da China. Ela quase não registrou crescimento desde o fim da pandemia da Covid, contribuindo para um amplo clima de mal-estar.

Ambos os líderes são apoiadores declarados da Ucrânia contra a invasão da Rússia e pediram mais autonomia estratégica europeia em face de um Estados Unidos que eles consideram estar se afastando da Europa. Ambos enfrentam duros desafios de partidos de extrema-direita com fortes elementos pró-russos que lideram muitas pesquisas de opinião.

(Reportagem adicional de Andreas Rinke em Berlim e Brice Makini em Paris)