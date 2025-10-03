Luxemburgo tem novo soberano: Guilherme assume como grão-duque após abdicação do pai

Luxemburgo celebrou nesta quinta-feira (3) a ascensão de um novo soberano. O grão-duque Guilherme prestou juramento como chefe de Estado da pequena monarquia europeia, logo após a abdicação de seu pai, Henri, que se manteve no trono durante 25 anos.

"Juro respeitar a Constituição e as leis", declarou Guilherme, de 43 anos, na Câmara dos Deputados de Luxemburgo, cercado por casais reais e líderes de instituições europeias. Ele sucede a Henri, de 70 anos, que abdicou poucos minutos antes, visivelmente emocionado, após 25 anos de reinado.

Guilherme e sua esposa Stéphanie, o novo casal grão-ducal, acenou em seguida para a população reunida diante da sacada do palácio, no bairro histórico da capital do Grão-Ducado, que tem pouco mais de 670 mil habitantes, dos quais cerca de 47% são estrangeiros. Guilherme é o sétimo soberano da dinastia Nassau-Weilbourg, que governa Luxemburgo desde 1890 e compartilha origens com a monarquia holandesa.

Um jantar de gala será realizado na noite desta sexta-feira, com a presença dos presidentes Emmanuel Macron, da França, e Frank-Walter Steinmeier, da Alemanha. Celebrações estão previstas em todo o país até domingo (5) para marcar o "Trounwiessel", termo luxemburguês que significa "mudança no trono".

Único país soberano liderado por um grão-duque

O Luxemburgo é o único país soberano do mundo cujo chefe de Estado é um grão-duque. O título é superior ao de duque, mas inferior ao de rei.

Apesar de representar uma nova geração no comando do Estado, o novo soberano não deve alterar significativamente o exercício do poder, em uma democracia parlamentar estável, onde o monarca não governa diretamente. Embora nomeie o primeiro-ministro e promulga as leis, suas funções são principalmente de representação em cerimônias oficiais.

No Luxemburgo, "o grão-duque encarna a independência e a estabilidade do Estado", afirmou o primeiro-ministro, Luc Frieden.

Durante muitos anos, Luxemburgo liderou o ranking dos países mais ricos da Europa. No entanto, um estudo publicado no início deste ano apontou, com base no PIB per capita, que o grão-ducado havia caído para a segunda posição.

A maior parte da atividade econômica no pequeno estado continua sendo o setor financeiro, que apresentou resultados negativos em 2022 e 2023. Os luxemburgueses foram desbancados pela Irlanda - que subiu na lista graças à instalação de empresas como Apple, Google e Pfizer, que mudaram seus escritórios para o território irlandês em busca de incentivos fiscais.

Trajetória internacional

Guilherme é o primogênito dos cinco filhos de Henri de Nassau e Maria Teresa Mestre, nascida em Havana, filha de um empresário cubano que fugiu do país com a família em 1959. Desde 2012, é casado com a condessa Stéphanie de Lannoy, oriunda da nobreza francófona belga, conhecida por sua paixão por arte e literatura, e fluente em luxemburguês, francês, alemão e inglês.

O novo grão-duque tem uma trajetória internacional: após estudar no grão-ducado, cursou ensino superior na Suíça e na academia militar de Sandhurst, no Reino Unido. Posteriormente, obteve dupla licenciatura em Letras e Ciências Políticas na Universidade de Angers, na França.

Com AFP