Lula sanciona lei que pode beneficiar filho de Lira nas eleições de 2026

Deputado Arthur Lira (PP-AL) no plenário da Câmara Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
03/10/2025 19h48Atualizada em 03/10/2025 19h48

O presidente Lula (PT) sancionou uma lei que pode acabar beneficiando o filho do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lins Pereira de Lira, nas eleições de 2026.

O que aconteceu

Lei diz respeito à idade mínima para que um candidato eleito assuma como deputado federal ou estadual. Antes, o candidato deveria ter 21 anos completos na data da posse —o que, para a Câmara dos Deputados é em 1º de fevereiro, mesmo dia da eleição da Mesa Diretora. Agora, o candidato poderá completar 21 anos até 90 dias depois da eleição da Mesa Diretora.

A mudança pode beneficiar filho de Lira, que completa 21 anos em 17 de março de 2027. Álvaro deve concorrer ao cargo de deputado e poderia assumir o mandato se for eleito, segundo a Folha de S.Paulo. Enquanto ele pode concorrer para deputado, Arthur Lira é pré-candidato ao Senado.

Mudança aconteceu por meio de uma proposta que trata de distribuição de panfletos eleitorais em braile. O relator da proposta na Câmara foi o líder do PP, partido de Lira, deputado Dr. Luizinho (RJ).

No começo do ano, Álvaro Lira assumiu um cargo na Prefeitura de Barra de São Miguel, na região metropolitana de Maceió, com salário de R$ 8.000. Ele se tornou gestor administrativo no município que foi governado por seu avô, pai do ex-presidente da Câmara, até janeiro. Benedito Lira, conhecido como Biu, morreu no início do seu segundo mandato de prefeito.

