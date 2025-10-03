Lula cita problema em avião: 'Tivemos que descer com medo que pegasse fogo'

O avião em que o presidente Lula (PT) usaria ontem para viajar à Ilha do Marajó, no Pará, apresentou um problema no motor. A informação foi divulgada pelo presidente hoje durante uma entrevista.

O que aconteceu

Lula contou que saiu às pressas do avião, que era da Força Aérea Brasileira. "Eu só tinha a agradecer a Deus, porque poderia ter tido problema quando eu estivesse no ar", disse, em entrevista à TV Liberal.

Segundo Lula, eles desembarcaram porque havia o risco de a aeronave pegar fogo. Lula e a delegação que o acompanhava seguiram viagem em outra aeronave. A Secom (Secretaria de Comunicação) não havia informado à imprensa sobre o problema no avião do presidente.

O presidente contou que, após a agenda do dia, visitou a Igreja Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. "Fui agradecer a Nossa Senhora de Nazaré porque ontem aconteceu um outro problema comigo no avião", afirmou.

Em outubro do ano passado, o avião que transportava Lula sofreu um problema técnico. Na ocasião, a aeronave precisou voar em círculos por mais de 4 horas. A FAB informou, na época, que o avião precisava gastar seu combustível antes de pousar por uma questão de segurança.

Em março, o avião de Lula precisou arremeter ao tentar pousar em Sorocaba (SP). A manobra precisou ser feita devido aos fortes ventos na região. Segundo o Planalto, os ventos estavam "acima dos limites previstos".

A compra de uma nova aeronave é incerta dentro do governo. Depois do incidente em outubro, o ministro da Defesa, José Múcio, chegou a apresentar opções de novos aviões para Lula. Com o alto custo da compra, a avaliação final foi de que o momento político não permitiria o gasto sem criar uma nova crise para o governo.

Além disso, o governo Lula fez novos contingenciamentos na última semana. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram uma contenção de R$ 12,1 bilhões em despesas discricionárias. É um aumento de cerca de R$ 1,4 bilhão no volume de recursos congelados frente ao relatório anterior, quando os gastos congelados somavam R$ 10,7 bilhões.