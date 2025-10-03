Lula melhora imagem com erros da oposição e avança pauta eleitoreira com IR

Nas cordas no começo do ano, o governo Lula (PT) tem perspectiva de melhora na avaliação. Aliados e adversários justificam com uma mistura entre um pacote eleitoreiro, finalizado com a aprovação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 por mês, somado aos sucessivos erros da oposição nos últimos meses.

O que aconteceu

Pela primeira vez, é consenso entre governistas e opositores que a maré virou. Durante quase dois anos, com minoria nas duas Casas, em especial na Câmara, o governo amargou derrotas e se viu apenas reagindo a investidas e boicotes. Nos últimos meses, tem conseguido pautar o debate —pelo menos, esta é a fotografia do momento, avaliam pessoas nos dois lados.

O primeiro passo do governo foi patrocinar a disputa de ricos versus pobres. Desesperado por uma marca para o terceiro mandato e uma batalha para mobilizar seu eleitorado, o Planalto argumentou que trabalhadores pagarão menos IR porque começará a cobrar imposto dos super-ricos. O projeto virou lema e colou. Até o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, votou a favor da proposta com taxação de grandes rendimentos.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ainda jogou no colo de Lula a bandeira da soberania. A atuação do filho de Jair pelo tarifaço, em conversas com o governo de Donald Trump, permitiu ao petista posar como defensor dos interesses e do brio dos brasileiros. O Planalto colocou a soberania como outro slogan de governo.

O Planalto também obteve vitórias no Congresso, então raras. Foram aprovados três programas com forte apelo para render votos no ano que vem: duas delas ajudam pessoas com menor renda, ao passo que a isenção do IR, que ainda precisa ser aprovada no Senado, beneficia até a classe média.

Gás do Povo - botijão de graça e aumento no Auxílio Gás. Abrangência: 15,5 milhões de famílias carentes.

- botijão de graça e aumento no Auxílio Gás. Abrangência: 15,5 milhões de famílias carentes. Conta de luz - energia ou desconto para pessoas de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês. Abrangência: 4,5 milhões de famílias.

- energia ou desconto para pessoas de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês. Abrangência: 4,5 milhões de famílias. Isenção do IR - Quem recebe até R$ 5.000 por mês não paga imposto. Desconto para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Abrangência: 15 milhões de contribuintes.

Lula entrega proposta de reforma do Imposto de Renda ao presidente da Câmara, Hugo Motta Imagem: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Cabeça em 2026

O pacote (de "bondades" ou "eleitoreiro", a depender de quem chama) mira a eleição de um presidente que está melhorando a popularidade. Pesquisa do Ipespe divulgada na semana passada mostrou que, pela primeira vez no ano, a curva de aprovação superou a de desaprovação: 50% contra 48%.

Como a gestão era frequentemente criticada por recauchutar programas, o presidente queria uma marca popular. Em reuniões, ele clamava por um novo Bolsa Família ou Luz para Todos.

Assim vieram as ideias citadas. Mais do que apostar em uma melhora na economia, algo que Lula sustenta desde o começo do mandato, o petista sabia que precisava se aproximar do eleitor que sempre lhe foi fiel, especialmente em locais-chave, como áreas mais pobres dos estados de Minas Gerais e São Paulo, onde o grande eleitorado se afastou progressivamente do PT.

Sidônio assumiu como ministro de um governo sem uma marca Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na avaliação governista, a melhora também se fará com a diminuição da inflação dos alimentos. O preço do arroz caiu 19,12% neste ano. Junto com a carne, o produto foi responsável por puxar para baixo a inflação da alimentação em julho.

A cúpula lulista sempre sustentou que a melhora da imagem viria junto à economia. Repetindo que "o povo não come PIB [Produto Interno Bruto]", frase do seu tempo de oposição, ele cobrava da equipe econômica que os avanços fossem sentidos no dia a dia das pessoas, não só nos indicadores —e o mais rápido possível.

Estas mudanças foram bem embaladas por Sidônio Palmeira. Marqueteiro do Lula que foi vitorioso nas eleições de 2022, ele foi nomeado como ministro da Secom (Secretaria da Comunicação) para cuidar da imagem do governo, já de olho em 2026.

A popularidade de Lula não está voando, mas o sentimento de governo afundando passou, argumentam aliados. Com 50% de aprovação, o petista desponta cada vez mais forte para tentar a reeleição, o que tem implicações políticas. Perspectiva de poder significa mais chance de atrair aliados para seu palanque.

Atuação de Eduardo Bolsonaro por sanções deu a Lula a bandeira da soberania Imagem: Reprodução/YouTube

Oposição derrapa e ajuda Lula

No começo do ano, a oposição chegou à Câmara com sacos de "Nemcafé". Era uma forma de chamar a atenção para o preço do produto e demais alimentos. A estratégia realçou uma realidade que fez o Planalto convocar reuniões para tratar do assunto.

A fórmula que funcionava foi escanteada. A direita escolheu focar seus discursos e manifestações na anistia. A pauta tinha menos apelo e tirava cada vez menos pessoas de casa.

Integrantes da oposição afirmam que a mudança se impôs. Eles reconhecem que o preço dos alimentos baixou e foi preciso abortar este discurso. A direita trabalha com a possibilidade de que os fatores sazonais que fizeram os preços aumentar se repitam no trimestre final de 2025.

O revés não foi pedagógico, e a oposição aceitou um acordo ruim pela anistia. O PL entregou todos os votos de seus deputados pela PEC da Blindagem em troca do avanço do projeto da anistia.

A direita errou em Brasília e nos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro. O deputado ameaçou sanções ao Brasil se o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) contra seu pai não fosse suspenso.

Ele comemorou quando Donald Trump anunciou o tarifaço. O erro foi seguido por Tarcísio de Freitas, na época, principal cotado para concorrer a presidente pela direita.

Oposição levou bandeira gigante dos EUA para Paulista Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Os bolsonaristas dobraram a aposta e levaram bandeiras americanas a atos. A esquerda capitalizou o deslize e posicionou uma bandeira do Brasil no mesmo local da avenida Paulista em que a oposição estendeu a bandeira dos Estados Unidos.

A visão da direita é que o cenário muda até as eleições. O raciocínio é que o custo do tarifaço fará as pessoas exigirem soluções de Lula e a falta de respostas causará danos à imagem do presidente.

O "fogo amigo" na direita também afasta Tarcísio de tentar a Presidência. Ele tem dito que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo. As declarações ocorrem após meses de críticas de Eduardo Bolsonaro.

A oposição destruiu um cenário que se desenhava favorável no começo do ano. Ainda conseguiu devolver Lula ao jogo político justamente no ano anterior ao da corrida presidencial.