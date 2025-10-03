Lula defende obras de Belém: 'Turista não vai visitar miséria'

O presidente Lula (PT) defendeu hoje as obras realizadas em Belém com investimentos da COP30 como um legado para a cidade e incentivo ao turismo.

O que aconteceu

Lula respondeu às críticas de quem diz que "as obras da COP eram só para turistas". "Não há obra só para a COP, que vai durar 20 dias, no máximo. O importante é que estas obras vão ficar para o povo do Pará, de Belém. Quando estes canais estiverem bem tratados, bonitos, aqui também vai vir turista. Porque turista não vai visitar miséria", afirmou, ao lado do governador Helder Ramalho (MDB).

Ele visitou hoje as obras de macrodrenagem e urbanização do canal da União. A intervenção, que faz parte parte da bacia do rio Tucunduba, tem financiamento de R$ 168 milhões do BNDES, nesse e em três outros canais.

Lula foi um dos grandes entusiastas de realizar o evento em Belém, apesar da pressão internacional. "Se a gente melhorar a qualidade de vida do povo de Belém, isso significa aumentar a possibilidade de vir mais turistas para o Pará", completou.

O governador também defendeu as obras, realizadas pela gestão. "Estas obras que estamos visitando compõem uma das mais importantes bacias de Belém, que dialoga com cinco bairros extremamente populosos da cidade, cerca de 300 mil pessoas beneficiadas, com 10 km de canais. Um investimento de cerca de R$ 3 bilhões do governo e do BNDES. Já estamos com cerca de 85% das obras prontas, com previsão de conclusão no primeiro semestre do ano que vem", disse.

Nesta região de Belém, a qualquer chuva, as casas alagavam. Os igarapés de Belém são conectados à baía do Guajará e as ocupações desordenadas espremiam o curso dos canais. "É fundamental para a cidade de Belém, que é uma cidade toda cortada por igarapés. A gente está canalizando para evitar os alagamentos", afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, irmão do governador.

Lula inaugurou o Museu das Amazônias. A construção faz parte do complexo cultural e gastronômico Porto Futuro 2, ao lado da Estação das Docas, na principal zona turística de Belém. A obra está prevista para ser entregue neste mês.