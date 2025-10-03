Topo

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

03/10/2025 20h10

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2831.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 04-05-07-15-16-24-25-28-38-41-43-47-61-64-69-70-77-81-85-87.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 12 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 170 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 30,5 milhões; veja números e time

O prêmio é de R$ 1.102.548,71.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 14,5 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 14,9 milhões; confira dezenas

Trump afirma que 'todos serão tratados de forma justa' sob plano para Gaza

Polícia divulga laudo de amostras de bebidas ingeridas pelo cantor Hungria

Lula sanciona lei que pode beneficiar filho de Lira nas eleições de 2026

Morte de escalador em queda de montanha nos EUA é transmitida pelas redes sociais

Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

Hamas está pronto para negociar imediatamente o fim da guerra em Gaza, diz porta-voz à AFP