Yamal volta a sofrer lesão e desfalcará a Espanha nas Eliminatórias

O atacante Lamine Yamal, que foi titular do Barcelona há dois dias contra o Paris Saint-Germain (derrota por 2 a 1), voltou a se lesionar e ficará afastado por um período de duas a três semanas, anunciou o clube catalão nesta sexta-feira (3).

"O desconforto no púbis que Lamine Yamal vinha sofrendo reapareceu após a partida contra o PSG", informou o Barça um comunicado, acrescentando que o jogador não enfrentará o Sevilla no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

"O tempo estimado de recuperação é de duas a três semanas", acrescenta nota, divulgada horas após Yamal ser convocado pelo técnico Luis de la Fuente para os jogos da Espanha da data Fifa de outubro.

Yamal desfalcará a 'Roja' contra Geórgia (11 de outubro) e Bulgária (14 de outubro), pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Por enquanto, a seleção espanhola não anunciou o corte de Yamal da lista de convocados, tampouco um substituto.

De La Fuente foi perguntado de maneira insistente durante a entrevista após a convocação sobre a presença do jovem atacante no grupo, dado que ele tinha acabado de retornar como titular depois de suas semanas de ausência.

"O risco no futebol e no esporte sempre existe. Se ele está jogando no clube, está assumindo seus riscos. Estamos falando de situações completamente normais", disse o comandante da 'Roja'.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, havia acusado a seleção espanhola de ter escalado Yamal apesar das dores que sentia no púbis na última data Fifa, em setembro.

"Não existe nenhum conflito com Flick. Fiquei simplesmente surpreso com essas declarações, porque ele foi técnico da seleção da Alemanha e achei que ele tinha essa empatia pelos técnicos de seleções", respondeu De la Fuente em entrevista coletiva.

"Temos duas partidas muito importantes, que estamos jogando pela Copa do Mundo. Parece que isso está em um quarto ou quinto plano e estamos falando do Flick", afirmou o treinador, visivelmente incomodado com as perguntas.

A Espanha lidera o Grupo E das Eliminatórias para o Mundial do ano que vem com seis pontos, depois de ter derrotado a Bulgária por 3 a 0 e a Turquia por 6 a 0 nos dois primeiros jogos.

-- Lista de convocados da Espanha:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad/ESP)

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP), Robin Le Normand (Atlético de Madrid/ESP), Dean Huijsen (Real Madrid/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Marc Cucurella (Chelsea/ING).

Meio-campistas: Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Rodri (Manchester City/ING), Pedri González (Barcelona/ESP), Mikel Merino (Arsenal/ING), Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Álex Baena (Atlético de Madrid/ESP) e Pablo Barrios (Atlético de Madrid/ESP).

Atacantes: Dani Olmo (Barcelona/ESP), Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Yeremy Pino (Villarreal/ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Jesús Rodríguez (Como/ITA), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano/ESP) e Samu Aghehowa (Porto/POR).

