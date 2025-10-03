Lagarde vê política monetária em 'boa posição' e zona do euro 'mais resiliente que o esperado'

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a instituição está em "boa posição" e que é preciso garantir que a política monetária permaneça nessa situação. "Faremos o que for necessário para cumprir o mandato e já fizemos muito. A zona do euro mostrou muito mais resiliência do que o esperado", disse Lagarde em entrevista à MTV News Finlândia.

A chefe do BCE ainda comentou o caso do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), nos EUA, que, segundo ela, enfrenta "pressão" por parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Um banco central funciona bem quando é independente e confiável. Há muitos exemplos de situações em que o banco central não é independente e fica sob pressão. Essas situações não terminam bem. Deixo isso por aqui", disse.

Caso a independência do Fed seja comprometida, Lagarde vê um fortalecimento do euro e do papel da Europa na economia global. "Nós ofereceremos a estabilidade que investidores precisam se a situação atual fortalecer o papel do euro e investidores perceberem que investir na Europa é uma boa coisa", acrescentou.

Lagarde também negou especulações de que poderia deixar o posto de líder do BCE antes do final de seu mandato, em 2027, para assumir a presidência do Fórum Econômico Mundial (WEF). "Tenho uma tarefa e meu plano é concluí-la. A menos que ocorra algo imprevisível, cumprirei até o fim."