Juros futuros avançam em toda a curva de olho em fiscal e PIM

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta leve em toda a curva na primeira hora de negociação desta sexta-feira, 3, dando continuidade aos ajustes da véspera e na contramão do ambiente ameno nos Estados Unidos. Além da cautela que persiste ante a incertezas no quadro fiscal doméstico, os investidores dedicam a manhã a analisar os dados da produção industrial de agosto, que teve alta de 0,8%, contra 0,3% da mediana das estimativas de mercado. A alta encerrou um ciclo sem crescimento relevante que se estendeu por quatro meses consecutivos.

Às 9h24, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,110%, ante 14,092% do ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,425%, contra 13,366% da véspera. E na ponta longa, a taxa do DI para janeiro de 2030 era de 13,53%, de 13,47% de quinta.