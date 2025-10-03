Topo

Notícias

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

03/10/2025 20h37

Após dois turnos, o Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025 anunciou, nesta sexta-feira (3), os profissionais e veículos que serão homenageados nesta edição.

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) celebra a presença de duas profissionais entre os vencedores: a apresentadora da TV Brasil, Luciana Barreto, e a gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes

Notícias relacionadas:

O resultado é fruto de uma votação aberta ao público, na qual os eleitores podiam escolher até cinco profissionais por categoria, atribuindo pontuação conforme a ordem de preferência.

Organizado pelo Jornalistas&Cia, em parceria com os sites Neo Mondo, 1 Papo Reto e Rede JP - Jornalistas Pretos, o prêmio chega à terceira edição com recorde de participação. 

"A EBC fica orgulhosa de ter em seu quadro profissionais tão qualificadas e com trabalho reconhecido entre os pares. A presença da Juliana e da Luciana nesse prêmio também mostra como somos uma empresa que tem investido na diversidade. Parabéns às duas pelo reconhecimento", afirma Andre Basbaum, diretor-presidente da EBC.

As jornalistas da EBC integram a lista dos 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025, ao lado de nomes de destaque como Zileide Silva, Maju Coutinho e Aline Midlej, todas da TV Globo. 

Brasília - Jornalistas Luciana Barreto e Juliana Cézar Nunes. Foto: Arquivo/ Wilson Dias/Agência Brasil

A cerimônia de premiação, que vai revelar o TOP 10 +Admirados Jornalistas do Ano, os mais votados nas cinco regiões do país, além dos destaques entre os veículos e as homenagens especiais, ocorre no dia 10 de novembro, na Câmara dos Vereadores de São Paulo

Outros reconhecimentos 

Além da indicação no Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate.

A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país e o podcast VideBula, da Radioagência Nacional, divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio. 

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

Jornalista de El Salvador diz que foi deportado dos EUA por reportar prisões de imigrantes

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

Netanyahu ordenou ataques de drones a barcos de ajuda a Gaza no mês passado, segundo a CBS News

Chefe da ONU pede que todos aproveitem a oportunidade para encerrar guerra em Gaza

STJ encaminha ação do Rumble contra Moraes à PGR

Quatro apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 477 mil; confira dezenas