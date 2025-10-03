Topo

Notícias

J&F faz proposta para compra da distribuidora de energia de Roraima, dizem fontes

03/10/2025 10h53

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo J&F fez uma proposta para comprar a distribuidora de energia elétrica de Roraima, operada hoje pelo grupo Oliveira Energia, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O movimento marca um crescimento do grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista no segmento de distribuição de energia elétrica, no qual a J&F deverá ingressar com a assunção do controle da concessionária do Amazonas, em processo que está em fase final de avaliação.

(Por Luciana Magalhaes e Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Hospital Vila Nova Star não registrou 20 casos de intoxicação por metanol

Consumo excessivo de carne e açúcar causa 15 milhões de mortes prematuras no mundo, diz Lancet

Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?

Governador da Califórnia sanciona lei que autoriza venda de E15

Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022

PF cumpre nova busca e apreensão contra lobista suspeito de compra de decisões do STJ

Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Italianos voltam às ruas por Gaza e pressionam premiê Meloni a defender palestinos

Premiê francês propõe imposto sobre fortunas para romper impasse orçamentário, oposição quer mais

Câmara: Motta diz que pode pautar projeto sobre adulteração de bebidas já na semana que vem