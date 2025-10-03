Topo

Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Israel anunciou que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas, depois que o grupo extremista aceitou parte do plano de paz para Gaza proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Gabinete do primeiro-ministro disse que se prepara para "implementação imediata" da libertação de todos os reféns. A manifestação do gabinete de Benjamin Netanyahu foi divulgada neste sábado (horário local; noite de sexta no Brasil).

Israel afirmou que seguirá trabalhando em plena cooperação com Trump e sua equipe. No texto, o país fala em pôr fim à guerra "segundo os princípios estabelecidos" por eles e que "coincidem com a visão do presidente Trump".

Militares receberam ordens para interromper ofensiva para tomada de Gaza. Segundo o jornal The Times of Israel, a partir de relatos da Rádio do Exército e da emissora pública Kan, a ordem partiu de líderes políticos israelenses após Trump pedir que o país parasse os bombardeios "imediatamente".

Rádio do Exército divulgou que ordens determinam que as operações sejam reduzidas ao "mínimo". As exigências, emitidas após conversas entre autoridades israelenses e norte-americanas, também incluem tropas em terra fazendo somente manobras defensivas. Já a Kan informou, de acordo com o Times of Israel, que as negociações sobre o plano do republicano devem acontecer em breve.

Resposta do Hamas e Trump

Hamas divulgou uma carta em que responde ao plano apresentado pelo republicano. No texto, os extremistas dizem aceitar a proposta de entregar todos os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos, mas impôs outras condições.

Comunicado diz que o grupo extremista "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais. "O movimento anuncia seu acordo para libertar todos os reféns israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas", diz trecho da mensagem.

Após a resposta, Trump disse que o Hamas está pronto para a paz. Ele ainda explicou que os detalhes para um possível acordo estão em debate. "Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito almejada no Oriente Médio". Antes, ele já havia reproduzido a resposta do Hamas.

Após a publicação, o republicano divulgou um vídeo em que afirma que o fim do conflito está próximo. "Esse é um grande dia. Veremos o que acontece. Temos que aguardar o parecer final e definitivo. [...] Todos trabalharam juntos e queremos ver o fim da guerra e a paz no Oriente Médio. Estamos muito próximos de atingir esse objetivo e todos serão tratados de maneira justa".

