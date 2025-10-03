Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Israel anunciou que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas, depois que o grupo extremista aceitou parte do plano de paz para Gaza proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Gabinete do primeiro-ministro disse que se prepara para "implementação imediata" da libertação de todos os reféns. A manifestação do gabinete de Benjamin Netanyahu foi divulgada neste sábado (horário local; noite de sexta no Brasil).

Israel afirmou que seguirá trabalhando em plena cooperação com Trump e sua equipe. No texto, o país fala em pôr fim à guerra "segundo os princípios estabelecidos" por eles e que "coincidem com a visão do presidente Trump".

Militares receberam ordens para interromper ofensiva para tomada de Gaza. Segundo o jornal The Times of Israel, a partir de relatos da Rádio do Exército e da emissora pública Kan, a ordem partiu de líderes políticos israelenses após Trump pedir que o país parasse os bombardeios "imediatamente".

Rádio do Exército divulgou que ordens determinam que as operações sejam reduzidas ao "mínimo". As exigências, emitidas após conversas entre autoridades israelenses e norte-americanas, também incluem tropas em terra fazendo somente manobras defensivas. Já a Kan informou, de acordo com o Times of Israel, que as negociações sobre o plano do republicano devem acontecer em breve.

Resposta do Hamas e Trump

Hamas divulgou uma carta em que responde ao plano apresentado pelo republicano. No texto, os extremistas dizem aceitar a proposta de entregar todos os reféns israelenses, incluindo os corpos dos sequestrados mortos, mas impôs outras condições.

Comunicado diz que o grupo extremista "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais. "O movimento anuncia seu acordo para libertar todos os reféns israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas", diz trecho da mensagem.

Após a resposta, Trump disse que o Hamas está pronto para a paz. Ele ainda explicou que os detalhes para um possível acordo estão em debate. "Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito almejada no Oriente Médio". Antes, ele já havia reproduzido a resposta do Hamas.

Após a publicação, o republicano divulgou um vídeo em que afirma que o fim do conflito está próximo. "Esse é um grande dia. Veremos o que acontece. Temos que aguardar o parecer final e definitivo. [...] Todos trabalharam juntos e queremos ver o fim da guerra e a paz no Oriente Médio. Estamos muito próximos de atingir esse objetivo e todos serão tratados de maneira justa".

(Com AFP)