Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas

Israel anunciou neste sábado (4, data local) que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns retidos pelo Hamas, após a resposta positiva desse movimento islamista palestino ao plano de paz para Gaza proposto por Donald Trump.

"À luz da resposta do Hamas, Israel está se preparando para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump para a libertação de todos os reféns", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado.

"Seguiremos trabalhando em plena cooperação com o presidente e sua equipe para pôr fim à guerra segundo os princípios estabelecidos por Israel, que coincidem com a visão do presidente Trump", acrescenta o texto.

bur-phs/tmt/arm/ad/rpr

© Agence France-Presse