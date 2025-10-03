Topo

Notícias

Israel anuncia as primeiras deportações de ativistas da flotilha para Gaza

03/10/2025 07h08

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou nesta sexta-feira as primeiras deportações de ativistas que participavam da flotilha de ajuda para Gaza interceptada pelo exército do país. 

"Quatro cidadãos italianos já foram deportados. O restante está em processo de deportação. Israel quer encerrar este procedimento o mais rápido possível", afirmou em um comunicado no X.

bur-acc/jsa/dbh/pb/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; veja

Alemanha e Europa devem mostrar sua melhor face para combater polo autocrático, alerta Merz

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Família de adolescente morta em acidente processa Tesla nos EUA

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Sarah Mullally, a primeira mulher nomeada chefe da Igreja Anglicana

Situação de mães e bebês em Gaza "nunca foi tão ruim", diz Unicef

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA