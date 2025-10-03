Isenção do IR para classe média e taxação dos mais ricos no Brasil repercute no exterior

A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês no Brasil é destaque na imprensa francesa. Gabriel Zucman, economista que propõe o aumento da tributação dos ultrarricos na França, também se manifestou sobre a reforma promovida pelo governo Lula.

O jornal econômico francês Les Echos informa que a reforma fiscal era uma das principais promessas do presidente brasileiro. Ela foi aprovada na quarta-feira (1°) por unanimidade pela Câmara dos Deputados.

Atualmente, apenas quem ganha até R$ 3 mil está isento do imposto de renda no Brasil. A nova medida amplia o número de contribuintes beneficiados: cerca de 16 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda em 2026, caso a proposta seja aprovada também pelo Senado.

Segundo Les Echos, Lula classificou a reforma como "o primeiro sinal de justiça fiscal neste país", reforçando seu compromisso com a justiça social.

Para compensar a isenção, a proposta estabelece uma alíquota mínima de 10% de imposto de renda sobre dividendos, que pode atingir cerca de 141,4 mil contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil. Essa é "uma mudança significativa em um país onde os rendimentos dos mais ricos escapavam da tributação", destaca o jornal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou a mudança, afirmando que o país "começa a atacar suas desigualdades inaceitáveis", conforme citado pelo Les Echos. O jornal salienta que o país ainda está longe de adotar a taxa Zucman, defendida por Lula.

Economista Gabriel Zucman celebra reforma no Brasil

A proposta foi elaborada pelo economista francês Gabriel Zucman e sugere a adoção de um imposto mínimo sobre o patrimônio dos milionários. Na França, ele defende uma taxa de 2% para os contribuintes com renda anual superior a € 100 milhões, um assunto que têm causado intensa polêmica no país nas últimas semanas.

Após a aprovação das modificações no Brasil, o próprio Zucman parabenizou em uma mensagem nas redes sociais o que considerou "uma reforma tributária crucial" do governo do petista.

"É um passo fundamental para um sistema tributário mais equitativo. Isso era muito necessário em um país onde a desigualdade de renda está entre as mais altas do mundo e os super-ricos estão entre os menos tributados, como destaca nossa pesquisa", complementou o especialista em tributação.

Congratulations to Brazil and minister @Haddad_Fernando for passing yesterday a crucial tax reform which will ensure millionaires pay a minimum amount of tax - a key step towards a more equitable tax system ? ? Gabriel Zucman (@gabriel_zucman) October 2, 2025

"Seja no Brasil, em Nova York (com Z. Mamdani), na França (imposto mínimo para os super-ricos aprovado pela Assembleia Nacional), no Reino Unido (que eliminou o regime de não-domiciliação), estamos testemunhando o início de um movimento global para tributar efetivamente os super-ricos. A maré está mudando", celebrou o economista.

"Medida mais importante do 3° mandato de Lula"

O correspondente de Les Echos em São Paulo, Thierry Ogier, entrevistou o cientista político Philippe Scerb, conselheiro do PSOL. Segundo ele, essa "talvez seja a primeira vez que os super-ricos vão realmente pagar impostos". Ele também considera a reforma como "provavelmente a medida mais importante do terceiro mandato de Lula em vista da eleição do próximo ano". O debate em torno da justiça social teria ajudado a aumentar a popularidade do presidente.

O custo estimado da reforma é de US$ 5 bilhões. O governo brasileiro prepara outras medidas sociais, como subsídios para o gás de cozinha e financiamento para a compra de motocicletas, visando apoiar trabalhadores como os motoboys.

"Terrorismo fiscal"

O investidor Luiz Barsi, também entrevistado pelo jornal francês, criticou a proposta, chamando-a de "terrorismo fiscal". Economistas ouvidos por Les Echos alertam para o impacto fiscal, já que o Brasil enfrenta um déficit de cerca de 8% do PIB. Eles também advertem sobre os riscos de uma visão "keynesiana radical" por parte do governo ? ou seja, um intervencionismo estatal intenso na economia ?, que poderia gerar pressões inflacionárias.

Outro jornal francês, Le Figaro, ressalta que a medida desagrada os mercados. O jornal conservador lembrou que, no ano passado, a apresentação do projeto provocou uma desvalorização histórica do real.