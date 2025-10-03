INSS de outubro: veja calendário com as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos de outubro de 2025. Os repasses seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado, que traz mais organização e previsibilidade.

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores pagos entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem recebe acima do piso nacional terá os depósitos realizados entre 1º e 7 de novembro.

O INSS atualmente administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desses, aproximadamente 28,2 milhões equivalem ao piso nacional, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem valores maiores.

Para identificar a data correta do saque, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o último após o traço. Consultas detalhadas podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para a Central 135, que disponibiliza atendimento eletrônico diariamente e suporte humano no horário comercial. Pelo aplicativo Meu INSS também é possível acompanhar o extrato, verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços digitais.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo