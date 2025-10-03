Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Os mais de 96,6 mil participantes da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição, que traz o local onde farão as provas no dia 19 de outubro, em 225 municípios de todos os estados e do Distrito Federal.

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

Perfil

O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.

Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.

Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Do total de 96.635 candidatos confirmados, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.

A maioria dos candidatos - 50.009 - tem idades entre 25 a 29 anos de idade, sendo 32.692 já formados e 17.317 formandos.

Provas

De acordo com o calendário do edital do Enamed 2025, as provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.

Na prova do Enamed serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.

Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;

ginecologia e obstetrícia

pediatria

medicina da família e comunidade

saúde coletiva e saúde mental

Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.

Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual. O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.