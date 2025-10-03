Topo

Notícias

Indonésia suspende TikTok por se recusar a fornecer dados sobre protestos

03/10/2025 10h16

A Indonésia suspendeu a licença do Tiktok após a plataforma se recusar a fornecer dados relacionados aos recentes protestos antigovernamentais, anunciou, nesta sexta-feira (3), o Ministério de Comunicação e Assuntos Digitais do arquipélago.

A Indonésia é o segundo mercado do Tiktok, um aplicativo para compartilhar vídeos que pertence ao grupo chinês ByteDance, com mais de 100 milhões de usuários.

Em um comunicado, o Ministério declarou ter "suspendido temporariamente" a licença de exploração do aplicativo por não ter fornecido dados relacionados às atividades de sua função de transmissão ao vivo durante as manifestações antigovernamentais de agosto.

Inicialmente destinados a denunciar as desigualdades econômicas, os protestos tomaram um caráter violento após um mototaxista ser atropelado e morto pela polícia. Segundo ONGs, os distúrbios resultaram em dez mortos.

O governo solicitou dados do tráfego ao TikTok, juntamente com outras informações relacionadas à "suposta monetização" de atividades ao vivo por contas suspeitas de realizar apostas online.

O Ministério indicou que o TikTok tinha até 23 de setembro para fornecer estes dados, mas não o fez.

O TikTok destacou que cumpre com a legislação dos mercados em que opera.

sl-LyS/as/sag/meb/rm/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Miriam Novak não é embaixadora de Israel nem discursou na ONU

Presidente da Mocidade é preso em operação contra jogo do bicho no Rio

Igreja da Inglaterra nomeia 1ª mulher arcebispa de Canterbury

SLC Agrícola prevê plantio de 836 mil hectares com soja, milho e algodão

Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Tunisiano é condenado à morte por postagens no Facebook com críticas ao presidente

Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

Trump lança sombra sobre Prêmio Nobel enquanto entidade faz alerta sobre liberdade acadêmica

Trump dá ao Hamas até 19h00 (BRT) de domingo para aceitar acordo sobre Gaza

Príncipe William quer fazer monarquia britânica evoluir

Hamas enfrentará 'o inferno' se rejeitar 'a última chance', diz Trump