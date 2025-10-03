Topo

Notícias

Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA

Incêndio em refinaria na Califórnia começou pouco após explosão, afirmaram testemunhas - Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF
Incêndio em refinaria na Califórnia começou pouco após explosão, afirmaram testemunhas Imagem: Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 08h48

Bombeiros dos Estados Unidos tentam apagar um incêndio em uma refinaria de combustível de aviação na Califórnia.

O que aconteceu

Fogo em refinaria da Chevron na cidade de El Segundo começou após uma explosão por volta das 21h30 no horário local (1h30 no horário de Brasília). O incêndio foi controlado, mas o fogo continuava ativo às 4h (8h no horário de Brasília).

Relacionadas

Arranha-céu desaba parcialmente em Nova York; veja vídeo

'Grave ofensa': países reagem à interceptação de Flotilha para Gaza

Flotilha de Gaza: 12 brasileiros detidos e 2 incomunicáveis, diz delegação

Não há registro de pessoas feridas ou mortas e todos os funcionários em serviço estão bem, informou a porta-voz da companhia. Um alerta para que os moradores da região permanecessem em casa, de portas e janelas fechadas, ficou em vigor por quatro horas e a sugestão das autoridades é de que as pessoas evitem sair de casa enquanto a qualidade do ar é monitorada.

Causa do incêndio não foi identificada até o momento. Agências federais foram acionadas para investigar o ocorrido, afirmou a Chevron.

Refinaria fica perto do aeroporto de Los Angeles e abastece aeronaves do local, segundo a agência de notícias Reuters. O incêndio começou no setor que faz a conversão de álcool combustível em combustível de aviação.

Não há até o momento impacto nos voos locais, informou a prefeita de Los Angeles. A Chevron é a segunda maior refinaria dos Estados Unidos e produz 40% do combustível de aviação consumido na região.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Hamas pede mais tempo para analisar plano de Trump para Gaza

Bombeiros tentam apagar incêndio em refinaria de combustível nos EUA

Lula cita problema em avião: 'Tivemos que descer com medo que pegasse fogo'

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 19,8%, diz bolsa

Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022

Lula diz que não faltarão quartos para participantes da COP30 e nega temer esvaziamento de evento

PGR se manifesta contra mandato online de deputado que está preso

Ex-diretor de prisão paraguaia é assassinado

Ataque em sinagoga: Polícia pode ter matado pessoas baleadas acidentalmente

Espanha busca tornar aborto direito constitucional 40 anos após legalizá-lo

COP30: se hotéis fossem estatais, imprensa diria que governo estava tendo prejuízo, diz Lula