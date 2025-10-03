Ibovespa fecha com alta discreta endossada por Embraer e WEG

Topo

03/10/2025 17h06

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta discreta nesta sexta-feira, com Embraer entre os suportes, após dados de entregas do terceiro trimestre, assim como WEG, que prevê começar a vender na Europa no início do próximo ano recarregadores de bateria de veículos elétricos fabricados naquela região.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,19%, a 144.217,59 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 144.518,29 pontos na máxima do dia. Na mínima, registrou 143.675,62 pontos, pressionado por realização de lucros. Na semana, caiu 0,85%.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$14,4 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

