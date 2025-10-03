Topo

Ibovespa abre com viés negativo; Embraer sobe

03/10/2025 10h14

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com um tom mais negativo nesta sexta-feira, tendo como pano de fundo avanço nas taxas dos DIs na esteira de preocupações fiscais, enquanto Embraer figurava na ponta positiva, oferecendo um contrapeso ao Ibovespa, após dados de entregas de aviões no terceiro trimestre.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,06%, a 143.860,77 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, perdia 0,22%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

