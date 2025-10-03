Topo

Notícias

Hong Kong toma medidas contra auge dos apartamentos minúsculos

03/10/2025 13h14

Hong Kong quer acabar com os alojamentos tipo "caixa de sapatos", que estão se proliferando por toda a cidade, com uma norma publicada nesta sexta-feira (3) e que entrará em vigor em março.

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou às autoridades desta cidade de 7,5 milhões de habitantes - uma das mais caras do mundo - que resolvam os problemas de moradia derivados de décadas de grandes desigualdades sociais, uma grave escassez de apartamentos e aluguéis exorbitantes.

De todos os lares da cidade, mais de 220.000 são apartamentos muito pequenos, que às vezes não ultrapassam os 4,5 m² ? e há outros ainda menores ?, com banheiros e chuveiros compartilhados em prédios antigos e sem elevador.

Uma nova lei, publicada nesta sexta-feira (3), estabelecerá um sistema de registro destes alojamentos a partir de 1º de março de 2026 e proibirá aqueles que tenham menos de 8 metros quadrados.

Cada residência deverá cumprir determinadas normas de segurança e higiene, incluindo ao menos uma janela que abra, um lavabo e um vaso sanitário privativo em um espaço fechado.

As autoridades estimam que pelo menos um terço dos apartamentos indicados em Hong Kong são insalubres e precisam ser reformados.

Os proprietários afetados terão até 2030 para garantir que as suas residências cumpram com as novas regras, sob pena de receberem uma multa de até 38,6 mil dólares (206,4 mil reais na cotação atual) e uma condenação de até três anos de prisão.

Várias associações expressaram seu receio de que os proprietários repassem os custos das reformas aos inquilinos, o que poderia acabar expulsando as famílias de baixa renda incapazes de arcar com aluguéis mais altos.

A prefeitura de Hong Kong garantiu na semana passada que a oferta de moradias sociais aumentará nos próximos anos.

twa/hol/pbt/mab/jvb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Fornecimento de água no centro de Gaza foi restabelecido, diz entidade palestina

Moraes pede a Dino para marcar data de julgamento do 'núcleo 3' da tentativa de golpe no STF

Tchecos vão às urnas e candidato favorito promete mais gastos e menos ajuda à Ucrânia

Pesquisa aponta que 64% rejeitam anistia a condenados pelo 8 de Janeiro

Macron e Merz pedem determinação europeia contra "iluminismo sombrio" do autoritarismo

Polonesa é achada morta e pesando 22 kg em Bali após dieta extrema

Câmeras de segurança flagram agressão a advogado do Mensalão achado morto em Higienópolis

Os 7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

Dois militares morrem em acidente de helicóptero na Venezuela

Voto de protesto contra governo pró-europeu pode levar bilionário ao poder na República Tcheca