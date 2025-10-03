Homem que abusou da enteada por 22 anos vira réu e responderá por 8 crimes

O Tribunal de Justiça do Paraná tornou réu o homem de 51 anos suspeito de manter a enteada em cárcere privado por 22 anos, abusar sexualmente da vítima e ter três filhos com ela, em Araucária.

O que aconteceu

Justiça acolheu parte da denúncia feita pelo Ministério Público estadual. O réu responderá por:

Estupro de vulnerável;

Estupro;

Cárcere privado qualificado;

Perseguição;

Provocar danos emocionais à vítima;

Participação em crimes de estupro contra a própria enteada;

Filmar os abusos sofridos pela enteada praticados por outros homens;

Constrangimento legal.

Denúncia foi apresentada à Justiça pela 4º Promotoria de Araucária. De acordo com o órgão, a vítima e os três filhos que o suspeito teve com ela, com idades de 13, 9 e 6 anos, estão sendo acompanhados pelos órgãos de rede de proteção da comarca do município.

Por se tratar de um crime de estupro, a identidade do padrasto não foi divulgada. Não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Suspeito nega ter cometido os crimes, segundo a polícia. A Justiça paranaense manteve a prisão preventiva dele.

Relembre o caso

Vítima conseguiu escapar do cárcere no mês passado. Na ocasião, ela disse ao padrasto que precisava levar os filhos a uma consulta médica, mas foi para a delegacia de Araucária e denunciou o homem. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Padrasto começou a abusar sexualmente da vítima quando ela tinha 7 anos. Atualmente, a mulher tem 29.

Vítima teve três filhos com padrasto. O primeiro nasceu quando ela tinha 16 anos. As outras crianças têm 9 e 6 anos.

Ela raramente tinha permissão para sair de casa. O homem também forçava a enteada a manter relações sexuais com outros homens e gravava os abusos, segundo o delegado do caso, Eduardo Kruger.

Delegado disse que o padrasto mantinha controle emocional sobre a vítima para mantê-la em cárcere. Além de ser abusada sexualmente, ela também sofria abusos físicos, psicológicos e era monitorada por câmeras de segurança.

Vítima era ameaçada

Mulher classificou o padrasto como uma pessoa agressiva. "Eu tinha muito medo e ainda tenho", afirmou à RPC.

Vítima relatou que o homem era possessivo e falava que "só a morte" separaria os dois. "Dizia que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém, que nossa separação seria só a morte", declarou.

A mãe dela também disse à polícia que era violentada pelo homem durante o período em que ficaram juntos. A genitora, que é considerada testemunha pela polícia, relatou ainda que não sabia dos abusos sofridos pela filha.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.