Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

Fumaça sobe em Gaza após explosão, vista do lado israelense da fronteira Imagem: Amir Cohen/Reuters - 3.out.2025
03/10/2025 22h01

O Hamas sinalizou que aceita libertar reféns e assumir algumas responsabilidades no plano de paz de 20 pontos proposto por Trump, mas rejeitou condicionantes de desarmamento completo.

  • Pressão diplomática. Trump exigiu que Israel pare os bombardeios imediatamente, afirmando que a guerra só avançará com cessar-fogo.
  • Zona cinzenta. Apesar da promessa de paz, combates continuaram na Cidade de Gaza e áreas vizinhas, com relatos de ataques aéreos enquanto as conversas acontecem.

Senado dos EUA rejeita acordo para encerrar shutdown; Trump congela verba de Chicago

  • Labareda política. O Senado rejeitou proposta republicana para reabrir o governo, mantendo o impasse. Em retaliação, Trump ordenou o congelamento de US$ 2,1 bilhões de verbas federais destinadas a Chicago.
  • Pressão amplificada. A retenção de recursos atingiu US$ 28 bilhões destinados a estados e cidades democratas, escalando a crise orçamentária.
  • Imbróglio institucional. Com o impasse ampliado, serviços federais permanecerão paralisados e um encerramento prolongado se torna cenário mais provável.

EUA disparam míssil contra barco suspeito perto da costa venezuelana

  • Operação ousada. Em águas internacionais, os EUA atacaram um barco suspeito de transportar narcóticos para os EUA. Quatro homens morreram na ação.
  • Discurso duro. O secretário de Defesa disse que o ataque é parte de "guerra contra o tráfico" e que operações do tipo irão continuar.
  • Legalidade questionada. Juristas e especialistas em direito marítimo levantam dúvidas sobre a base legal do ataque -- se foi autorizado ou excedeu manto jurisdicional.

Suprema Corte permite Trump retirar status temporário de venezuelanos nos EUA

  • Decisão polêmica. A Suprema Corte autorizou que o governo revogue a proteção temporária concedida a venezuelanos, medida que deixa centenas de milhares vulneráveis à deportação.
  • Justiça em debate. A juíza Jackson, em solitário dissenso, denunciou o uso abusivo do poder executivo e seu impacto humanitário.
  • Consequência humana. A medida atinge famílias que viviam com proteção legal nos EUA; organizações de direitos humanos alertam para efeitos dramáticos no acesso a emprego e saúde.

Dólar desaba em semanas; mercados veem shutdown longo como risco majoritário

  • Virada cambial. A moeda americana registrou perdas contra rivais globais, a maior queda semanal em meses, após três dias de shutdown que obscurecem dados econômicos.
  • Pressão sobre política monetária. Investidores acompanham especulações de cortes de juros do Fed em outubro e dezembro, tema central neste ambiente de incerteza.
  • Fluxo de aversão ao risco. Moedas de países emergentes, como o real, e ativos menores receberam afluxos enquanto o dólar recuou.

Wall Street bate recordes em meio à volatilidade: Dow e S&P fecham em alta

  • Fechamento impressionante. Mesmo com o shutdown americano entrando no terceiro dia, o S&P 500 atingiu recorde de fechamento e o Dow também avançou.
  • Setores em destaque. Serviços públicos puxaram o índice para cima, enquanto as empresas de tecnologia recuaram após previsões mais fracas.
  • Indefinição dos dados. O relatório de emprego de setembro foi suspenso devido à paralisação federal, deixando investidores sem âncora para decisões do Fed.

