Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

03/10/2025 17h26

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta sexta-feira (3) que está disposto a libertar todos os reféns que mantém em Gaza no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano Donald Trump.

"O movimento anuncia sua aprovação para a libertação de todos os reféns  -- vivos e restos mortais -- segundo o formato de troca incluído na proposta do presidente Trump", indicou o Hamas em comunicado, e acrescentou que está pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes".

