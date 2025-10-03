Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

O movimento islamista palestino Hamas afirmou nesta sexta-feira (3) que está disposto a libertar todos os reféns que mantém em Gaza no âmbito da proposta de cessar-fogo do presidente americano Donald Trump.

"O movimento anuncia sua aprovação para a libertação de todos os reféns -- vivos e restos mortais -- segundo o formato de troca incluído na proposta do presidente Trump", indicou o Hamas em comunicado, e acrescentou que está pronto para iniciar negociações "para discutir os detalhes".

