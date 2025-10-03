Topo

Notícias

Hamas cita Trump e aceita acordo para libertar reféns israelenses de Gaza

Foto de arquivo - O americano-israelense Sagui Dekel-Chen é escoltado por militantes palestinos do Hamas e militantes da Jihad em troca de reféns, em 15 de fevereiro de 2025 - Ramadan Abed/REUTERS
Foto de arquivo - O americano-israelense Sagui Dekel-Chen é escoltado por militantes palestinos do Hamas e militantes da Jihad em troca de reféns, em 15 de fevereiro de 2025 Imagem: Ramadan Abed/REUTERS
Mariana Durães e Pedro Vilas Boas
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 16h51Atualizada em 03/10/2025 17h03

O Hamas divulgou uma carta hoje em que cita o presidente dos EUA, Donald Trump, e diz aceitar acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos. Decisão foi publicada em carta no canal de notícias do grupo extremista.

O que aconteceu

Comunicado afirma que "aprecia os esforços" de Trump e de outras lideranças internacionais. "O movimento anuncia seu acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas", diz trecho da carta.

Hamas pede que Faixa de Gaza seja administrada por palestinos. "O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico".

Grupo terrorista quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade".

*em atualização, volte em instantes

Veja abaixo a carta completa:

Em Nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Declaração Importante

Sobre a Resposta do Hamas à Proposta do Presidente dos EUA, Trump

Em um esforço para deter a agressão e a guerra de extermínio travadas contra nosso povo fiel na Faixa de Gaza, e com base na responsabilidade nacional e na preocupação com os fundamentos, direitos e interesses supremos de nosso povo, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) realizou consultas aprofundadas dentro de suas instituições de liderança, amplas consultas com forças e facções palestinas e consultas com mediadores e amigos para alcançar uma posição responsável ao lidar com o plano do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Após um estudo aprofundado, o movimento tomou sua decisão e apresentou a seguinte resposta aos irmãos mediadores:

(O Movimento de Resistência Islâmica, Hamas, aprecia os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os esforços do Presidente dos EUA, Donald Trump, que pedem o fim da guerra na Faixa de Gaza, a troca de prisioneiros, a entrada imediata de ajuda humanitária, a rejeição da ocupação da Faixa de Gaza e o deslocamento do nosso povo palestino.

Neste contexto, e a fim de alcançar a cessação das hostilidades e a retirada completa da Faixa de Gaza, o movimento anuncia seu acordo para libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do Presidente Trump, desde que as condições de campo para a troca sejam atendidas. Nesse contexto, o movimento afirma sua prontidão para iniciar imediatamente as negociações por meio dos mediadores para discutir os detalhes deste acordo.

O movimento também renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico.

As demais questões mencionadas no Presidente A proposta de Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza e os direitos inerentes do povo palestino está vinculada a uma posição nacional abrangente e baseada em leis e resoluções internacionais relevantes. Elas devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade.

Movimento de Resistência Islâmica - Hamas

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Hamas diz estar disposto a libertar reféns de Gaza sob proposta de cessar-fogo de Trump

Drone russo mata fotojornalista francês no leste da Ucrânia, diz Exército

Mesmo nascido nos EUA, foi detido pelo ICE 2 vezes 'por ser latino'

Hamas cita Trump e aceita acordo para libertar reféns israelenses de Gaza

Motta afirma que é 'prioridade' votar PEC da Segurança ainda este ano

Fotógrafo francês morre em ataque de drones na Ucrânia; Macron acusa Rússia

Especialistas da ONU alertam que plano de paz de Trump para Gaza pode causar mais opressão

Três são presos por suspeita de envolvimento da morte de advogado em SP

Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

1 em cada 5 garrafas de uísque ou vodca vendida no País é falsificada, diz entidade

Número de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde