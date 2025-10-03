Há muito trabalho a fazer antes de taxar grandes fortunas, diz secretário

O foco da reforma tributária deve ser corrigir distorções do Imposto de Renda antes de avançar para a taxação de grandes fortunas, afirmou Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O secretário ponderou que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 mensais beneficia milhões, mas ainda mantém os super-ricos pagando proporcionalmente menos imposto.

Segundo ele, o sistema tributário brasileiro depende de impostos sobre consumo, considerados regressivos, e que a revisão do Imposto de Renda deve vir antes de um debate sobre grandes fortunas.

A gente travou essa batalha sobretudo na opinião pública. A gente foi para a imprensa, foi para o debate público muito qualificado para mostrar para a população que o benefício para 20 milhões de pessoas era justo, não era nenhum absurdo, não era nada eleitoreiro.

E, por outro lado, a gente conseguia pagar essa conta fazendo com que as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão no Brasil paguem um pouquinho mais de imposto. Elas vão continuar pagando menos que a maioria da população, mas vão pagar um pouquinho mais.

Mesmo com esse novo imposto mínimo, os ricos no Brasil vão continuar pagando menos em proporção da renda do que os mais pobres.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Segundo o secretário, mesmo com as mudanças, milionários seguem com carga menor que a média da população e o sistema precisa de mais progressividade.

Em média, o brasileiro paga 40% de impostos, somando todos os impostos. [...] Agora, quando você vai falar dos milionários em dólares, pessoas que ganham mais de 1 milhão de dólares por ano, portanto algo em torno de R$ 5,5 milhões por ano, essas pessoas pagam cerca de 20% da sua renda de Imposto de Renda.

É metade do que o brasileiro médio paga. Com esse novo imposto mínimo, é provável que isso passe para 30% da renda, algo como se o imposto tiver a efetividade que a gente imagina, a gente chega a 30%. Mas ainda vão pagar 25% a menos de imposto com proporção da renda do que os mais pobres. A gente tem um longo caminho nessa agenda de igualdade de justiça tributária.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Ele defende que a revisão de regimes favorecidos e benefícios fiscais é um passo essencial para que ricos paguem mais Imposto de Renda.

Primeiro a gente tem que ter a tributação da renda no Brasil, tem que focar naqueles que tem realmente mais renda. O imposto mínimo acredito que seja um primeiro passo, mas a gente tem uma série de iniquidades tributárias, por exemplo, sistemas tributários favorecidos, como o simples, o lucro presumido, que precisam ser revistos.

A gente tem uma série de benefícios fiscais que são dados só para os mais ricos que a gente precisa rever, de forma que os ricos paguem mais Imposto de Renda do que pagam hoje.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

O secretário também critica a dependência de impostos sobre consumo e reforça que justiça tributária depende de inverter essa lógica.

É muito difícil fazer justiça tributária com imposto sobre consumo. E a maior parte da nossa arrecadação vem de imposto sobre consumo, aqueles que são embutidos no preço dos produtos.

Então, o que a gente tem que fazer no longo prazo é diminuir a alíquota desses impostos sobre consumos, o que significa a gente diminuir a alíquota do IVA, que a gente criou na reforma tributária desse novo imposto, e aumentar a alíquota do Imposto de Renda. Só assim a gente vai ter justiça tributária.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Por fim, Pinto avalia que a discussão sobre imposto de grandes fortunas só faz sentido após o Brasil se aproximar do padrão dos países desenvolvidos em justiça tributária.

O imposto sobre grandes fortunas, eu acho que é uma discussão muito mais de longo prazo.

A gente devia investir mais na agenda de reformar o Imposto de Renda e torná-lo realmente progressivo, se a gente conseguisse fazer com que os ricos pagassem a mesma coisa que os pobres no Imposto de Renda, a gente já reduziria bastante essa desigualdade.

Quando a gente chegar no padrão dos países desenvolvidos, aí acho que vale a pena a gente discutir imposto sobre ganhos de fortunas. Até lá, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

O centrão articulou a aprovação da chamada PEC da Blindagem "fazendo os bolsonaristas de tontos", afirmou o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Nessa negociação toda de PEC da Blindagem, a verdade é que os bolsonaristas foram feitos de tontos pelo centrão.

O centrão utilizou os bolsonaristas como ponta de lança para aprovar a PEC da Blindagem, que não tinha nenhum interesse de freio em relação a abuso do Supremo, mas na realidade de proteger parlamentares que têm várias investigações de escândalos de corrupção correndo nesse momento.

Inclusive vários deputados bolsonaristas falam nos bastidores que eram contra o texto, que o texto é ruim, mas que eles estavam sendo chantageados para votar a anistia.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

Assista à entrevista:





O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: