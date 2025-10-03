Governador da Califórnia sanciona lei que autoriza venda de E15

São Paulo, 3 - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou na quinta-feira, 2, uma lei que autoriza imediatamente a venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) no Estado. Até então, a Califórnia era o único Estado norte-americano que não permitia a venda de E15. Legisladores tinham aprovado o projeto de lei por unanimidade no começo de setembro."Acabei de sancionar uma lei para permitir outra mistura de gasolina em nosso mercado estadual, o que ajudará a evitar aumentos de preço nas bombas de combustível", publicou Newsom no X.De acordo com a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa o setor de etanol nos EUA, o governador já declarou apoio anteriormente ao combustível, dizendo que há "enorme potencial para reduzir o preço da gasolina em até 20 centavos de dólar por galão e manter o ar limpo".